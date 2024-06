Entregan 5,000,000 al portador de este billete de 500 pesos

En México existen billetes de diferentes denominaciones; sin embargo, los más usados son los de baja denominación, no así los de 500 o 1000 pesos. En esta ocasión nos centraremos en el billete de 500 pesos con la imagen de Benito Juárez que se comercializa en internet en 5,000,000.

El billete de 500 pesos es el claro ejemplo del por qué cada vez más personas en México recurren a la numismática y al coleccionismo de monedas, pues son actividades que les permiten embolsarse grandes sumas de dinero.

El billete de 500 pesos que te hará ganar 5,000,000 quizá no sea uno de los más usados, pero eso no significa que no sea uno de los más buscados por los coleccionistas y amantes de la numismática. Estas son sus características que lo hacen tan valioso.

¿Cómo es el billete de 500 pesos?

El billete de 500 pesos que se vende en 5,000,000 en Mercado Libre forma parte de la familia G, mide 146 x 65 milímetros, está hecho de papel algodón en color azul y fue puesto en circulación el 27 de agosto de 2018.

En el anverso, presenta el proceso histórico de la Reforma y la restauración de la República con el Presidente Benito Juárez (1806-1872), quien expidió las Leyes de Reforma con apoyo de los liberales.

Por su defensa de las libertades humanas fue ejemplo para otros países latinoamericanos, por lo que fue proclamado Benemérito de las Américas. La efigie de Don Benito Juárez está acompañada de una viñeta donde se muestra la entrada triunfal de dicho personaje a la Ciudad de México, el 15 julio de 1876, simbolizando la victoria de la Reforma, de la separación iglesia-Estado y del principio básico de la igualdad ante la Ley.

Mientras que en el reverso se observa el ecosistema de costas, mares e islas a través de una ballena gris en la Reserva de la Biósfera el Vizcaíno, en Baja California Sur, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad.