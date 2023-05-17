Boletos para Luis Miguel en la CDMX se agotaron en menos de una hora.

Este martes abrió de manera adelantada la venta de boletos al público en general para los conciertos que Luis Miguel ofrecerá los días 21, 22 y 24 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

En menos de una hora las entradas se agotaron, provocando que fanáticos de Luis Miguel hicieran guardia en el lugar con la esperanza de conseguir un boleto o incluso de que se anunciaran nuevas fechas, por lo pronto, así vivieron sus seguidores la ansiedad de no poder conseguir una entrada.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Luis Miguel?

Nuestras cámaras entrevistaron a algunos de los fans presentes para conocer su sentir y así fue como reaccionaron: “No puede ser, estoy en las plataformas, estoy aquí desde que dieron el anuncio, estoy súper cansada, tengo sed, tengo hambre y lo único que queremos es que por favor Luis Miguel abra más fechas” y “Luismi abre más fechas que todavía hay mucha gente, no es posible que se hayan acabado los boletos”.

Tal parece que las súplicas de los fanáticos fueron escuchadas, pues ayer por la noche las redes sociales del cantante anunciaron que se agregaron tres fechas más en la Ciudad de México y son el 25, 27 y 28 de noviembre de este año.

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¿Qué ha pasado en la Arena CDMX? Nuestro compañero Roberto Hernández realizó un enlace desde las taquillas de la Arena CDMX, donde decenas de fanáticos se mantienen haciendo guardia a la espera de que liberen los boletos de las tres nuevas fechas.

En exclusiva, nuestro compañero evidenció el amor que muchos de sus fans sienten por el también conocido como ‘El Sol de México’, por ello entrevistó a un joven que iba en busca de tres boletos, mismos por los que estaría dispuesto a gastar hasta más de 8 mil pesos pues buscaba de zona VIP.

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Cuando le preguntaron al joven cómo le estaba haciendo para ir al baño o ir a comer algo y no perder su lugar, éste declaró que se está turnando con algunos familiares que llegan a relevarlo.

Así mismo, hay gente que se encuentra acampando a las afueras de la Arena CDMX, por ello entrevistó a dos jóvenes que llegaron desde las 2 de la tarde del día de ayer y lo hicieron con todo y casa de campaña y laptop para hacer home office desde las afueras del recinto.