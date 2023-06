Brigitte Karen Rivera acusa a Héctor Soberón de hacer amenazas.

Brigitte Karen Rivera, la mujer que demandó a Héctor Soberón por reconocimiento de paternidad de su hijo, hoy de 13 años de edad, dice haber recibido amenazas de muerte a través de sus redes sociales por parte del actor, a quien advierte que demandará por daño moral, estupro y amenazas.

¿Qué dijo Brigitte?

En una breve charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Brigitte Karen Rivera declaró que Héctor “me está amenazando a mí y a la nueva pareja con la que estoy, que nada más que termine el juicio me va a joder y no sé qué, un montón de cosas”.

¿Héctor Soberón no la cuidó?

Karen Rivera aseguró que todas estas amenazas las ha recibido por mensajes, a través de Messenger de Facebook y señaló que “no se vale, o sea, el señor Soberón está molesto, porque su esposa ya lo dejó, yo no tengo realmente la culpa, fue culpa de él, yo tenía 16 años y él tenía 44 cuando pasó todo esto y si no quería problemas, también él me hubiera cuidado para evitar todo esto”.

¿Héctor Soberón le pidió que no ventilara nada? Brigitte Karen Rivera aseguró que cuando inició todo esto, Héctor Soberón le pidió que no publicara absolutamente nada “si no me iba a hacer cachitos y que me iban… y ahorita otra vez me los vuelve a nombrar, o sea pues ¿de qué se trata?





¿Ella tuvo la culpa de que terminara el matrimonio de Soberón?

Karen niega ser la culpable de que el matrimonio Héctor Soberón haya llegado a su fin, tal como él propio actor lo dio a entender en un video que publicó en sus redes sociales. “Yo no tengo la culpa que el señor se haya separado, que su esposa lo haya mandado a la jodida por tantas mentiras que el señor está diciendo. Yo no tengo la culpa y menos mi hijo”.

“De hecho, también me comentó que todos sus hermanos y su familia están enojados con él y, que a su papá le dio una embolia por culpa mía, yo no tengo la culpa de que a su papá le haya dado una embolia, porque se enteró del niño. Se fue decepcionado totalmente de lo que el señor Soberón hizo con él, yo no tengo la culpa”, finalizó.