VIDEO: Fans protagonizan pelea por boletos para ver a BTS.

La euforia por BTS no se escapa en ninguna parte del mundo, pues en Perú se suscitó una pelea de fans ocasionada por su desesperación para comprar boletos para la proyección de un concierto.

Fue en el país sudamericano, donde el martes 22 de febrero comenzó la venta de las entradas para la proyección simultánea en cines de su concierto Permission to dance on stage Seoul. Las integrantes de la ARMY colapsaron las páginas web y generaron largas filas en las cadenas de cine.

El visual permite ver los jaloneos y empujones entre dos jóvenes, quienes estaban formados en la fila de preventa, pero hubo una falta de control en el lugar y se generó el conflicto.

“Ahí salgo yo, todo fue porque un trabajador dijo que solo quedaban 60 boletos y la gente de atrás empujó a los de adelante”, aseguró una internauta.

Que vergüenza que peleen así , yo bien feliz porque si compre ayer 😎🤙🏻

#cineplanet #selogro pic.twitter.com/eRURCfmsID — Pao ❤️ (@PaolaPlac4) February 22, 2022

¿Qué dijo la policía sobre la pelea de fans de BTS?

Este 23 de febrero, la Policía Nacional del Perú (PNP) difundió su versión sobre los disturbios de ARMY en la preventa de los boletos para la proyección del concierto de BTS.

La institución peruana hizo un llamado a los seguidores del grupo k-pop a controlarse y también recomendó no comprar en reventa para no ser víctima de estafas virtuales, ante la desesperación por entrar.

Al ser un concierto transmitido vía satélite, los fans permanecerán en las salas de cine alrededor de tres horas y media, lo que duran los shows presenciales de BTS en Corea del Sur.

A pesar de que la mayoría de fans no alcanzaron un boleto para ver a BTS en Permission to dance on stage en cines, la página de Big Hit comunicó que se hará una transmisión online para dos fechas, el 10 y 13 de marzo.

