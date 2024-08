Caeli visitó a los alumnos de La Academia para darles consejos

La influencer y cantante, Caeli, visitó a los alumnos de La Academia, a quienes les compartió parte de su experiencia como una de las pioneras en crear contenido en una plataforma digital hace ya más de 10 años.

¿Qué dijo Caeli?

Durante su visita a la casa de La Academia, Caeli declaró en exclusiva para Ventaneando que “yo les quise dejar mucho como la oportunidad que es el seguir esa vocecita que tanto te dice que puedes cumplir tus sueños”.

Te puede interesar: ¿Margarita Portillo en pleito con productora por serie de Andrés García?

“Mucho a mí me pasaba a mí en redes, como que la crítica. Yo empecé en YouTube cuando los videos no se conocían y de repente conocí ese formato y no era de ganar dinero ni sabías que te podías volver famoso, al contrario, era mucha crítica, mucho '¿quién te crees que estás haciendo tu programa solito?’”, agregó.

¿Caeli iba a dejar de crear contenido en redes?

Caelí también reveló que “yo a veces dije: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? ¿para qué me expongo a la gente?’. Entonces lo iba a dejar y la verdad ahorita les conté eso porque dije ‘¿voy a dejar esto, la pasión que yo siento en este momento por críticas?’”.

“La gente siempre va a hablar, pero siempre hay que escuchar esa vocecita que tenemos dentro porque es esa la que nos hace creer en nosotros mismos y saber que somos capaces. Todos ellos la tienen, porque si no, no hubieran dado el paso de pasar castings y todo para ahorita estar ahí”, recalcó.

Te puede interesar: Frida Sofía en México para entablar denuncia contra su mamá Alejandra Guzmán

¿Caeli cumplió un sueño de niña al visitar La Academia? Con esta visita Caeli también cumplió un sueño que tenía de niña.

“Yo veía La Academia desde que estaba chiquitita, o sea, mi mamá lo sabe, yo la hacía ir quién sabe hasta dónde, lejísimos de la casa para ver los conciertos, entonces ahora es un sueño para mí”, finalizó.

También te puede interesar: RBD lanzará un documental y un concierto que grabaron en Brasil