¿Qué hacer si un cajero automático retiene mi tarjeta o me da dinero incompleto?

Todos en algún momento de la vida, hemos ido a un lugar de este tipo por motivos obvios. Ahora bien, no todos afortunadamente nos hemos encontrado con una situación así de complicada. Pues bueno, no está de más manejar esto y aquí vamos a contarte qué debes hacer si un cajero automático retiene tu tarjeta o no te da la cantidad de dinero solicitada.

Empecemos mencionando que, puedes evitar ir a un banco a buscar dinero. pues ya vivimos en una época donde el dinero físico no es una necesidad absoluta, como sí pasaba en otros momentos.

Agreguemos también que, existen incluso distintas aplicaciones por las que se pueden hacer transacciones monetarias, las cuales ayudan para que las cosas sean más seguras.

¿Qué hay que hacer si un cajero automático retiene una tarjeta o no da la cantidad de dinero que buscaba?

Qué pasa cuando el cajero retiene tu tarjeta, ante ello es necesario aplicar un procedimiento semejante al siguiente: empieza procurando mantener la calma y cerciorarte de estar en un lugar seguro.

Mientras, ve revisando las indicaciones del cajero automático en caso que se haya retenido una tarjeta. Luego contacta al banco tan pronto como puedas para informar sobre lo acontecido y no te preocupes, pues es una obligación para la institución bancaria brindar soluciones rápidas o al menos desactivar temporalmente la tarjeta.

Cuando se hayan cumplido estas instancias, solicita una nueva tarjeta y mientras tanto revisa tus estados de cuenta, algo que es fundamental para saber si ha acontecido alguna actividad sospechosa, en caso de que sea así reporta eso de inmediato a tu banco. Ten en cuenta que, es apropiado cambiar contraseñas o el PIN.

Y claro, si tuviste otro contratiempo (no contar con el dinero que solicitaste en el cajero) ahí reporta la situación de inmediato al banco y procura tener el número de identificación de la máquina dispensadora.