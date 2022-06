Camilo responde a Yatra, quien dijo que no amaba a Evaluna.

Hace algunos días Sebastián Yatra encendió la polémica por la filtración de un video en donde aparece en un restaurante platicando con una periodista, justo cuando el intérprete de “Tacones rojos” revela que Camilo y Rauw Alejandro no están tan enamorados de sus parejas como lo presumen en redes sociales, Evaluna y Rosalía respectivamente.

El video sorprendió a propios y a extraños ya que mientras el cantante colombiano se encontraba cenando con la presentadora argentina, Susana Giménez, él le contaba que “Ni Camilo, ni Rauw estaban tan enamorados”, desatando un sinfín de comentarios, de ahí que decenas de internautas comenzaran a pedir explicaciones.

Por tal motivo, Sebastián Yatra utilizó su cuenta de Instagram para subir un reel donde aparece sosteniendo su celar mientras observa todas las noticias que fueron publicadas debido a sus controvertidas palabras, mientras de fondo se escucha el pedazo de una canción.

Posteriormente ríe, suelta el celular y comienza a cantar “dile a tu mamá que es enserio que no somos amigos. Ni Camilo, ni Rauw están tan enamoraos, que me junten varias vidas, me las paso a tu lado”, versa la letra de la canción que el colombiano lanzó y donde hace mención de sus compañeros de profesión.

Más tarde, el intérprete de “La pareja del año” publicó: “Sorry @rauwalejandro @camilo es una tiradera de amor. Los quieroooo”.

Camilo le responde a Yatra si ama a Evaluna

Durante una conferencia de prensa en la CDMX previo a sus presentaciones en México, Camilo demostró lo enamorado que está de Evaluna Montaner y de su hija Índigo entre risas y bromas, así mismo, aclaró que no le importa lo que los demás piensen de su relación con la hija de Ricardo Montaner y la forma en cómo expresan su amor, pues hay diferentes formas de demostrarse afecto.

En la rueda de prensa, Camilo Echeverry aseguró que su relación con Evaluna cambió para bien tras la llegada de su pequeña, ya que ahora los une algo más que amor mutuo. Sobre Índigo, el cantante reveló que es una bebé muy tranquila y que hasta ahora no los ha desvelado mucho.