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FOTOS | Periodista saca las uñas por Clara Chía y responde magistralmente a "BZRP Music Sessions #53".

La canción, que es una sátira, da tremendos ganchos al hígado a la colombiana.

Por: TV Azteca

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