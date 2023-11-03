Dra. Lucía | Capítulo 25 | Seres humanos

Un grupo de hombres buscaba un tesoro cuando uno se sintió mal y se desmayó. Sus amigos lo llevaron al hospital. En el hospital, Lucía seguía confundida sobre el atropello que sufrió a manos del jefe del hospital. Su amiga la instó a confiar en sus visiones y buscar justicia. Lucía dio el alta a Lilí y el Dr. Reséndiz la recogió. Los doctores atendieron a Dionicio, quien convulsionó.

El Dr. Reséndiz habló con su padre sobre su reputación. El compadre de Dionicio mencionó una maldición. Chabe y Omar se retiraron de un caso por otros paramédicos. Lucía consultó a Enrique sobre denuncias. Carlos se encontró con las doctoras Mariana y Lucía. Mariana le agradeció, y Carlos respondió sarcásticamente.

Lucía confesó que ya sabía quién la atropelló. Carlos le dijo que tenía un citatorio. Lucía contó a Carlos sobre la opinión de su madre. Mariana cuestionó la amistad de Lucía con el Dr. Reséndiz. Lu buscó evidencia en una botella de agua. El hijo del oficial mantuvo su silencio. Las doctoras descubrieron un frasco con una toxina en la mochila del compadre de Dionicio. El compadre fue arrestado, y Dionicio mejoró. Sagrario fue al hospital por un cambio en su piel.

Lucía pidió detener la investigación de su accidente. Enrique acompañó a Lucía a donde Sagrario.