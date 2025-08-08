inklusion logo Sitio accesible
Dra. Lucía: Un Don Extraordinario
¡Lo que no viste en la rueda de prensa de la tercera temporada de Dra. Lucía: Un don extraordinario!

Esta nueva temporada de Dra. Lucía viene recargada de historias emocionantes que te harán estar pegado al televisor. ¡Así vivimos la rueda de prensa!

Dra. Lucía: Un Don Extraordinario
Nuevos personajes, nuevas historias y mucho drama, es lo que podremos ver en la nueva temporada de Dra. Lucía, protagonizada por Marimar Vega. Cayetano Arámburo e Itatí Cantoral, son algunos de los actores que se unen al increíble reparto de la serie.

