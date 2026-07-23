“Que me deje ser": Ixdit le confiesa a Flor lo que busca en una pareja en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Durante una plática en MasterChef 24/7, Ixdit se sinceró con Flor sobre sus anhelos personales. Al abordar los temas del amor, la cocinera fue contundente respecto a sus expectativas en una pareja: “Que me deje ser”, confesó entre confidencias. Ixdit dejó en claro que busca a alguien que la apoye incondicionalmente, pero enfatizó que no está dispuesta a renunciar a su independencia ni a dejar de hacer sus propios proyectos.

