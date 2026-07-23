“Eres como un robot": Así describió Flor a Lancer por esta razón en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Esta noche los cocineros aprovecharon para sincerarse y decir lo que piensan de ellos en MasterChef 24/7.
Durante la cena en MasterChef 24/7 esta noche hubo varias confesiones entre los cocineros. Cuando Claudia advirtió que la competencia se pondrá mucho más complicada de ahora en adelante, Lancer reaccionó con pragmatismo absoluto, asegurando que no le importa la dificultad y que simplemente cumplirá con todo lo que le pidan. Ante su fría respuesta, Flor no dudó en señalar su falta de emoción y le soltó sin rodeos: “Eres como un robot”.