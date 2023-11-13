Dra. Lucía | Capítulo 31 | Resiliencia

En el hospital, Chabe y otros paramédicos atendieron una emergencia cuando Allison presentó dolores estomacales. Mientras tanto, Lucía acompañó a Sagrario y Manuela en el entierro de Arturo, donde Sagrario elogió al difunto. Sin embargo, Lucía intentó hablar con Sagrario, quien estaba molesta por no haberle contado sobre una experiencia previa.

En otro momento, el jefe del hospital presentó al Dr. Emiliano, quien se uniría al equipo de urgencias. Allison, tras ser diagnosticada con posible intoxicación, fue atendida por Lucía y Daniel. Además, Mariana y Emiliano realizaron una exitosa operación a un hombre con una flecha incrustada.

En el parque, Chabe se negó a hablar con Omar, resultando en una pelea. Mariana dio la bienvenida oficial a Emiliano, y el equipo trató de diagnosticar la intoxicación de Allison. Carlos compartió con Enrique la necesidad de un diagnóstico, ya que Lili estaba en tratamiento para ser padres.

Mariana informó a la madre de Allison sobre una intoxicación por plomo, mientras Lucía confesó a Manuela la molestia de Sagrario por no revelar una experiencia anterior. Carlos ofreció condolencias a Sagrario, quien decidió trabajar para superar su duelo. Lucía y Daniel discutieron sobre el nuevo doctor, y luego Lucía descubrió que la intoxicación de Allison estaba relacionada con un balazo de la infancia.

En una comida, Enrique reveló a Carlos su vida personal, incluyendo una relación a distancia con Mariana. Lucía investigó la posibilidad de un balazo en la infancia de Allison, confirmando la sospecha y llevándola a cirugía. Después de la operación, Allison agradeció la atención médica y regresó a casa.

Omar no pudo decir cuándo regresaría Chabe a casa, y esta última rechazó una proposición indecorosa. Finalmente, Sagrario se disculpó con Lucía por su actitud, reconociendo la falta de claridad en sus visiones. Mariana preguntó a Daniel sobre la salud del Dr. Reséndiz, pero este se negó a ser un informante.