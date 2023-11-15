Dra. Lucía | Capítulo 33 | La hora del parásito

Frida fue hallada desmayada en el baño por su papá, quien solicitó una ambulancia. Al llegar al hospital, los paramédicos pidieron el pago, pero el padre priorizó llevar a su hija a urgencias. Mientras estaba en el hospital, le informaron a Chabe que le habían robado un reloj, pero ella desestimó el incidente, advirtiendo que el karma les alcanzaría.

Lucía buscó a Sagrario, pero le dijeron que estaba enferma. Al contactarla, Sagrario reveló que no estaba enferma, solo quería estar sola. Los médicos interrogaron al padre de Frida sobre la historia médica familiar tras el fallecimiento de su esposa por cáncer.

La condición de Frida empeoró, presentando vómitos y parálisis facial. Enrique confirmó la parálisis y rigidez en el cuello, comunicándolo a la jefa de urgencias. Lucía compartió con Manuela la situación de Sagrario y fueron a visitarla, intentando animarla.

Frida sufrió convulsiones, lo que llevó a realizar más estudios. Mariana informó al padre sobre el estado de salud de Frida. Mientras tanto, Carlos estaba en revisión cuando Mariana lo interrumpió. Lucía, desesperada por el diagnóstico de Frida, descubrió que la paciente había realizado un reto de comer una babosa a través de un video en internet. Emiliano también vio el video, sugiriendo que podría ser la causa de los síntomas de Frida.

Omar buscó un reemplazo para Chabe como paramédico y finalmente contrató a Tamara. Los médicos detectaron una infección en Frida, pero el daño era irreversible, dejándola paralítica y con dificultades para hablar.

Mariana se reunió con el auditor de la fundación para abordar asuntos importantes del hospital.