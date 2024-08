Carlos Espejel habla de su romance con Alma Cero y los problemas con Paty Azuara

En una entrevista exclusiva que Carlos Espejel le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando , el actor y comediante habló sobre distintos temas, por ejemplo; cómo se convirtió en padre junto a Paty Azuara, pero también sobre su romance con Alma Cero.

¿Cómo conoció a Paty Azuara?

Al preguntarle sobre cómo conoció a Paty Azuara y decidió tener un bebé con ella, Carlos Espejel dijo que “estaba haciendo una serie con Luis de Llano y ahí Paty acababa de llegar de Tabasco, porque ella tenía un programa de televisión en Tabasco, un morning show, ahí nos hicimos amigos”.

“Empezamos a salir y yo estaba viviendo en Los Ángeles con Estrella TV, estuve cinco años viviendo allá en Los Ángeles, pero iba y venía y, en una de esas idas y venidas pues que nace Fausto. Tuvimos una relación de seis años, muy buena relación y para mí, mi prioridad era estar con ellos, con mi hijo, con su hija, juntos hacíamos una familia y después de un tiempo ya no estábamos como pareja, sino como familia. No nos casamos y dijimos ‘venga’”, agregó.

¿Tuvo un romance con Alma Cero?

“Sí, muy (responsable), me encanta... Hasta que llegué a Azteca fue que conocí a Alma Cero, yo empecé a salir con Alma y yo fue el que le dijo a Paty: ‘Estoy saliendo con Alma’ y ahí fue donde hubo todo un problema”, recalcó.

“Paty contestó, Alma también y fue todo un rollo bien difícil... yo (estaba) en medio y bueno, con la clara convicción de no hablar mal nunca de la mamá de Fausto, pero por el otro lado estando en una relación con Alma”, agregó.

¿Por qué terminó la relación de Carlos Espejel y Alma Cero? Carlos Espejel reveló cómo inició su romance: “(Alma) venía de una ruptura y yo estaba muy tranquilo, pero creo que fue un buen momento para encontrarnos”.

Sin embargo, su ruptura se dio “porque yo me quise ir a vivir a Mérida, había rentado un teatro, El Teatro Fantasio. Mi hermana y yo teníamos la clara convicción de administrar, para mí era un sueño tener un teatro y poder administrarlo y Alma me dijo: ‘No, yo ya no vuelvo a seguir a ningún hombre. Yo me quiero quedar aquí’”.

“Yo continue mi relación con Patricia, pero de buena relación, pero Paty vivía en otra casa, yo en mi escuela, pero bueno, el tema del dinero siempre está ahí y también el tema del chantaje con los medios, como que sí entraron en este conflicto de voy a acabar contigo ‘quita maridos’”, aseveró el comediante y añadió que “el problema fue más como de coraje, de decir ‘ya estás con alguien más, te voy a hacer tu vida un infierno’”.