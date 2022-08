Carlos Rivera rompe el silencio tras muerte de su padre.

El pasado sábado les informamos sobre el lamentable fallecimiento de José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez, padre de nuestro querido Carlos Rivera. Su muerte fue dada a conocer por una publicación en redes sociales en donde el alcalde de Huamantla, Tlaxcala, Salvador Santos Cedillo reveló la triste noticia.

“Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de nuestro paisano Carlos Rivera. Expreso mis más sinceras condolencias a él, y por supuesto, a su familia y amigos. Deseando que puedan pronto encontrar consuelo para esta lamentable pérdida”.

¿De qué murió el padre de Carlos Rivera? La información sobre su muerte ha sido muy escueta, pero se ha dado a conocer que el señor José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez murió a consecuencia de un infarto, que fue atendido por personal médico de forma oportuna; sin embargo, poco pudieron hacer para salvarle la vida.

Este fue el último mensaje del exacadémico a su papá

Tras la muerte del papá de Carlos Rivera, muchos de sus fans recordaron que él siempre estuvo muy cerca de la carrera de su hijo, por lo que Carlos siempre le agradeció ser su fan número uno a lo largo de su carrera.

¡Mi Papito! Mi mejor amigo. Mi fan número 1. Te amo. #FelizDíaDelPadre”, publicó el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro”, entre otros.

Carlos Rivera rompe el silencio

Cabe mencionar que la pareja de recién casados se encontraba fuera de México, así lo dejó entrever Cynthia Rodríguez en una de sus últimas publicaciones. Tras la muerte del papá de Carlos Rivera ninguno se había pronunciado al respecto hasta que el ganador de la tercera generación de La Academia lo hizo a través de sus redes sociales.

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkinson cuando apareció. Pero quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María. Podrás abrazar a mi Abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte.

Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome “mi niño”, hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad.

Gracias a cada persona que me escribió. Por sus oraciones y por sus mensajes llenos de infinito amor y respeto en este momento tan difícil. Les agradezco desde el fondo de mi alma”, finalizó en la publicación donde colgó una fotografía de él y su padre vestidos de gala.