Carlos Rivera terminó sus conciertos del año en Chiapas.

Carlos Rivera ha tenido un 2022 lleno de altibajos, pues se casó hace meses con su amada Cynthia Rodríguez mientras se encontraban de vacaciones por Europa y África; sin embargo, el cierre de año no ha sido nada fácil el ganador de la tercera generación de La Academia tras la muerte de su padre y de su perrito.

El intérprete de temas como “Que lo nuestro se quede nuestro”, “Te esperaba” y “Me muero”, entre otros, arribó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde dará el concierto con el que cerrará el 2022, ahí reveló en exclusiva para Ventaneando lo feliz que se siente de volver a este bello estado.

“(Feliz) Después de tres años que no veníamos. Muchas gracias a Ventaneando, les mando un besote gigante”, declaró el flamante esposo de nuestra querida Cynthia Rodríguez.

¿Cómo fue el 2022 para Carlos Rivera? Como mencionamos anteriormente, además de una extenuante carga de trabajo, el 2022 ha estado lleno de sinsabores para el cantante tlaxcalteca luego de la pérdida de su padre José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez, quien falleció el pasado 27 de agosto, además de la muerte de su perrito.

“Bien, ahí vamos, todo poco a poco”, añadió Carlos Rivera y les agradeció a sus fans y de paso le envió bendiciones.

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Carlos Rivera pasará su primera Navidad con Cynthia Rodríguez como esposos

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera decidieron formalizar su relación luego de darse el “sí, acepto”, por ello, esta será la primera Navidad que la flamante pareja pasará como marido y mujer.

Cuando le preguntaron sobre cómo pasará la primera las fiestas decembrinas con su esposa, Carlos Rivera declaró que “va a ser una Navidad especial, pero bueno, con la familia que es lo más importante”.

Sin embargo, dijo desconocer dónde pasarán la Navidad, ya que desconoce si será en Huamantla o en algún otro lugar, por lo que declaró que “todavía estamos viendo en qué lugar”.

¿Carlos Rivera prepara nueva gira?

El cantante ya se encuentra preparando su nueva gira “Un viaje a todas partes”, el cual arrancará en el Auditorio Nacional el próximo 25 de marzo. “Vamos a hacer Auditorios Nacionales otra vez y volvemos a la gira con ‘Un viaje a todas partes’ y esperamos volver a Chiapas”, finalizó.

