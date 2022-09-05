Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez rompen en llanto en pleno palenque.

A unos días del fallecimiento de su padre, Carlos Rivera reapareció este fin de semana en el Palenque de la Feria de Zacatecas, al que acudió acompañado por su esposa Cynthia Rodríguez, aunque ninguno de los dos quiso hablar con los medios que intentaron abordarlos.

Una vez en el escenario, el cantante se entregó con toda su energía a los zacatecanos, quienes lo recibieron cálidamente.

Sin embargo, el momento más emotivo fue cuando brindó unas palabras en memoria de su padre, seguidas de la cancion La luna del cielo, que conmovió a su esposa hasta las lágrimas.

"Recuerdo que mi papá me llevó al casting de La Academia, en ese casting me preguntaron que por qué cantaba, yo respondí que para mí cantar era como si fuera medicina", expresó el cantante sobre el escenario.

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Carlos Rivera brilla en Zacatecas

Luego de presentarse en Zacatecas y recibir el amor de todos sus fans, Carlos Rivera escribió un mensaje en Instagram acompañado de una foto blanco y negro que se llenó de varias reacciones por parte del público.

"Zacatecas, gracias por regresarle a mi corazón un poquito de vida. Nunca me voy a olvidar de este concierto ni de ustedes", escribió.

Carlos Rivera subió por primera vez al escenario tras el fallecimiento de su papá, así que honró la memoria de Don José Gonzalo con un video antiguo deseándole mucha suerte en Viña del Mar.

"Desde el primer día que me escuchó cantar creyó en mí y desde ahí hasta mi último concierto en México estuvo conmigo", escribió el intérprete de Otras Vidas y Recuérdame.

La noticia de la muerte del papá de Carlos Rivera llega luego de que el cantante mexicano contrajo nupcias con Cynthia Rodríguez en Europa.

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