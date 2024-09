Así luce el hogar donde creció Silvia Pinal en el centro de la CDMX y ahora está abandonado

El nombre de Silvia Pinal pasará a la historia como una de las más grandes divas del cine mexicano, a lado de otras grandes como María Félix o Katy Jurado, pero llegar a ese punto no fue fácil. Silvia, originaria de Sonora, pasó una infancia un tanto difícil, pues desde pequeña tuvo que dejar su natal Guaymas para mudarse junto a su mamá a la Ciudad de México en busca de una mejor vida.

Enclavada en el corazón de la capital, Silvia creció en una casona de la colonia Juárez y que actualmente se encuentra abandonada. ¿Quieres conocer más del lugar que marcó sus primeros pasos y presenció su metamorfosis hacia una leyenda del cine y el teatro mexicano? Te contamos de la casa en la que la diva del cine pasó sus primeros años.

¿De dónde es originaria Silvia Pinal?

Silvia Pinal es originaria de Guaymas, Sonora, donde nació en el año 1931. Sin embargo, debido a un incidente particular, pasó gran parte de su infancia en la Ciudad de México, específicamente en la calle de Bucareli 102, siendo hija de María Luisa Hidalgo Aguilar y Moisés Pasquel. Su madre quedó embarazada de este último cuando apenas tenía quince años de edad. Él no quiso reconocerla, y Silvia no supo que era su papá hasta que tuvo entre nueve y diez años de edad.

Cuando Pinal tenía cinco años de edad, su mamá se casó con Luis Pinal Blanco, un periodista, militar y político veinte años mayor que ella. El hombre reconoció a Silvia como su hija y le dio su apellido.

Bucareli 102, la casa que la vió crecer

Aunque su lugar de nacimiento es Guaymas, fue en la capital mexicana, concretamente en la calle de Bucareli 102, donde vivió y creció, estableciendo así una conexión especial con la vibrante metrópoli que posteriormente sería escenario de su exitosa carrera artística y su legado en el cine y el teatro mexicano.

¿Dónde vive actualmente Silvia Pinal?

Silvia Pinal vive actualmente en una mansión ubicada en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Jardines del Pedregal, una de las zonas más caras de la capital, la cual, de acuerdo con una entrevista realizada, el lugar fue comprado con los ingresos de su película Cabos de hornos, que se estrenó en el año de 1955.

