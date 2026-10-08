Casandra Ascencio reveló por qué ella y Christian Anguiano no han vuelto a Exatlón México: “Es una mentira”

Casandra Asencio desmintió que ella y su pareja, Christian Anguiano, hayan puesto duras condiciones a la producción de TV Atzteca para su regreso a una nueva temporada de Exatlón México .

Después de varios rumores que señalaban que “no les llegaban al precio”, la “MVP” usó sus redes sociales para poner fin a este malentendido de una vez por todas, luego de que uno de sus seguidores le preguntara de manera directa.

Casandra afirmó que tanto ella como a Christian, conocidos como los “Yomisandros”, siempre han tenido las puertas abiertas para regresar a la competencia de Exartlón México; sin embargo, no han coincidido en tiempos, ya que han tenido varios proyectos y “etapas” que no pueden pausar.

“Ir a Exatlón es pausar todo y nada te va a garantizar que vayas a durar una, dos o tres semanas porque te puedes lesionar, muchos factores que no van a depender de ti, y otros que sí”, dijo frente a la cámara.

Casandra Ascencio señaló que siempre está abierta a regresar a Exatlón México.

¿Cuándo fue la última vez que Casandra y Christian “Yomi” fueron a Exatlón?

La última vez que Casandra Ascencio y Christian Anguiano “Yomi” participaron en Exatlón México fue en la cuarta temporada Titanes Vs. Héroes, que se llevó a cabo entre el 2020 y 2021. La basquetbolista llegó hasta las finales, mientras que el luchador mexicano fue eliminado en marzo de ese año.

¿Cuál es la historia de amor entre Casandra Ascencio y Christian Anguiano?

Casandra Ascencio y Christian Anguiano se conocieron durante la temporada 3 de Exatlón México. Desde el primer minuto hicieron clic y rápidamente hubo shippeo de los fans.

No fue hasta que terminó la competencia que ambos confirmaron que estaban saliendo con un romántico beso en el aeropuerto. Luego, en sus redes sociales comenzaron a publicar fotos juntos de sus citas, viajes y proyectos.

Finalmente, en Titanes Vs. Héroes, al inicio solo Cassandra había sido seleccionada para competir, pero semanas después Christian se unió para vivir juntos la aventura.

Desde entonces, los fans esperan su regreso para conocer cómo han mejorado en sus habilidades.