El pasado domingo 08 de noviembre Danna y Belinda se convirtieron en centro de conversación luego de que protagonizaran un beso durante el cierre de “Mentiras All Stars” en el Auditorio Nacional. El momento quedó captado a través de videos difundidos en redes sociales.

¿El beso entre Belinda y Danna fue planeado?

Hasta el momento esta información se desconoce ya que no se sabe con certeza si este acto fue parte del montaje para la puesta en escena o si simplemente una acción improvisada. Sin embargo, lo que para algunos internautas ha llamado la atención es la reacción de la intérprete de “Dopamina” ya que aseguran que luce desconcertada al momento del beso, el cuál Danna le dió, e incluso se mueve hacia atrás aunque continúa con la interpretación de su personaje. Por ahora ni Belinda ni Danna han dado declaraciones sobre lo que ocurrió en el escenario.

El beso entre Danna y Belinda se produjo durante la interpretación del tema “Amiga Mía”, canción a cargo de los personajes de Daniela, como Belinda, y Yuri, interpretado por Danna. Aunado a esto, la presentación contó con la participación de otras actrices y actores como Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro.

El musical de “Mentiras”, pudo llevarse a cabo luego del buen recibimiento que tuvo la serie original de Prime Video, en donde participan actores como Luis Gerardo Médez, Mariana Treviño, Regina Blandón, Diana Bovio, Michelle Rodríguez, entre otros.

Beso de Belinda y Danna en 4k😱😱😱 pic.twitter.com/lMjdLiinxK — Tu mas grande obsesión ⭐️ (@justadriH) November 9, 2026

¿Por qué había rivalidad entre Danna y Belinda?

Una de las cuestiones más comentadas en el mundo del espectáculo ha sido la supuesta rivalidad entre Danna y Belinda. Ambas comenzaron su carrera artística desde niñas, hecho que hizo que el público generará comparaciones y hablara de una posible rivalidad, sin embargo ambas artistas han puesto fin a esos rumores ya que su amistad es una de las más populares dentro del medio artístico, incluso han lanzado temas juntos como “Dolce Vita”, la cual fue lanzada el pasado 27 de agosto.