Cazzu desata polémica: La critican por comparar a Dios con los hombres

En el mundo del entretenimiento las controversias suelen ser el pan de cada día, y la cantante argentina Cazzu no ha sido la excepción en este inicio de 2025. Después de atravesar un turbulento 2024 marcado por su separación de Christian Nodal, la artista enfrenta ahora una nueva polémica, esta vez relacionada con su música y sus letras.

¿Qué desató la controversia relacionada con Cazzu en redes sociales?

Todo comenzó cuando la cuenta @cazzuglobal compartió un video de una antigua presentación donde la trapera interpreta “Nena Trampa”, tema de su exitoso álbum de 2022. La letra que causó revuelo contiene una controvertida comparación: “Y no me pidan que rece, porque Dios es hombre. Y por un hombre no me quiebro”.

¿Cómo reaccionó el público ante esta comparación que hizo Cazzu?

Como era de esperarse, la reacción en redes sociales no se hizo esperar. Los creyentes expresaron su indignación con comentarios como “Con Dios no” , “Dios tenga misericordia de su alma y no tome en cuenta lo que dices” y “Todo estaba bien, hasta que se metió con Dios”. Sin embargo, sus seguidores más fieles han defendido la letra argumentando que debe interpretarse desde una perspectiva feminista, característica distintiva de su música.

¿Es esta la única controversia que ha enfrentado la artista?

Cabe destacar que la polémica actual se suma a una serie de críticas que Cazzu ha enfrentado a lo largo de su carrera. Durante su embarazo, fue cuestionada por su vestuario atrevido y sus letras provocadora; sin embargo, la artista ha mantenido una postura firme frente a las críticas, declarando: “Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo, solo a mi gente”.

Sin duda, esta controversia marca el retorno de Cazzu a los titulares después de haber mantenido un perfil bajo desde mayo de 2024, cuando se alejó de las redes sociales tras la noticia del matrimonio entre su ex pareja, Christian Nodal, y Ángela Aguilar .