Mega recorte de agua en CDMX y Edomex: ¿Qué alcaldías y municipios se verán afectados?

La sequía que se registró a lo largo del 2023 afectó considerablemente el nivel del agua de las tres presas del sistema Cutzamala, que abastecen a la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México. Al encontrarse en su nivel más bajo, las autoridades han dictaminado que pronto habrá un mega recorte en el servicio de agua.

La sequía obligó a tomar medidas urgentes, para que el nivel de agua no siga descendiendo, es por ello que se prevé un mega recorte en la Ciudad de México y el Edomex. De no hacerlo, el agua del Sistema Cutzamala únicamente alcanzaría para cubrir las necesidades de las entidades por los próximos 4.3 meses.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), dieron a conocer un plan que contempla un 25 por ciento menos de abastecimiento durante los próximos cinco meses (de noviembre a abril).

¿Qué dijeron las autoridades?

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que el Sistema Cutzamala se encuentra en niveles alarmantes, es por ello que las autoridades de la CDMX y el Estado de México acordaron llevar a cabo un nuevo mega recorte de agua.

“El Sistema Cutzamala se encuentra en una situación crítica, no ha recibido el agua que regularmente estaba recibiendo, no es un problema nuevo, tiene varios años; y, no obstante, tenemos un caudal de agua en el Cutzamala que es menor al que deberíamos tener en este momento para el abastecimiento de la Ciudad de México y el Estado de México”, dijo el mandatario capitalino.

Por su parte, Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), explicó que la medida implica una reducción en el suministro de agua de 12.2 a 9.2 metros cúbicos por segundo. Este recorte es el más grande en la historia del Sistema Cutzamala, ya que equivale a una disminución del 25 por ciento.

¿Qué alcaldías resultarán afectadas? Rafael Carmona, coordinador del SACMEX, indicó que 12 alcaldías de la CDMX se verán afectadas con este recorte de agua, por lo que se habilitará un reporte de suministro por colonia. De igual forma, Armando Alonso, director de la CAEM, señaló que 16 municipios del Estado de México también resultarán perjudicados.



Azcapotzalco.

Álvaro Obregón.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuajimalpa.

Cuauhtémoc.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

¿Qué alcaldías no sufrirán el recorte?

Las alcaldías que no tendrán problemas con este mega recorte de agua son:



Gustavo A. Madero.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Xochimilco.

¿Qué municipios del Estado México resultarán afectados?