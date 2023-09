CFE: Celulares que son compatibles con el chip gratis de internet

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha convertido en una opción más para que las personas tengan servicio de internet, esto gracias al programa “CFE Internet para Todos”, el cual tiene como objetivo beneficiar a más de 20 millones de mexicanos, principalmente a aquellos que viven en zonas rurales y sin acceso a dicho servicio.

Es por eso que la CFE se ha encargado de colocar puntos de internet gratis en diversas plazas, centros de salud, escuelas, hospitales y demás espacios comunitarios del país, con el fin de cubrir un mayor número de localidades que no cuenten con servicio de internet.

¿Cómo obtener el chip gratis de internet de CFE?

Para obtener el chip gratis de internet de CFE únicamente debes acudir a uno de sus puntos de distribución “Internet para Todos”, los cuales podrás ubicar en el siguiente link. Aquí te aparecerá un mapa donde podrás ubicar el más cercano a tu domicilio.

¿Cuáles son los nuevos puntos para conseguir el chip de CFE? El programa “Internet para Todos” ya se ha extendido a 24 estados del país y 168 puntos de venta en entidades como: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

No obstante, se sumarán Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

¿Cuáles son los celulares compatibles con el chip de CFE?

Para disfrutar de este servicio es necesario que compruebes si está disponible en tu localidad y si tu celular es compatible con el chip de internet gratis de CFE. Para verificar la compatibilidad, solo debes seguir una serie de pasos:

Marca desde tu teléfono al #60#.

En la pantalla aparecerá el número IMEI.

Anota el IMEI.

Ingresa al sitio oficial de la CFE.

Escribe el número IMEI en el sitio web.

en el sitio web. Te aparecerá si tu celular es compatible o no.

Estos son algunos de los celulares compatibles:

Galaxy: S8 y S8+; Galaxy Note, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy A8, A8+ y recientes.

Huawei: Mate 10 y Mate 10 lite.

LG: G6 y G6 plus.

Motorola: Z2 Force y G5 Plus.

Samsung: Galaxy S8 y S8+; Galaxy Note, Galaxy A5, Galaxy A7 y recientes.

Sony: Xperia XZ Premium y Xperia XZ1.

Apple: iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X y más recientes.