“Mis hijos están oyendo esa basura”: Chef Herrera del reguetón y los corridos tumbados.

"De lo que UNO se entera" se vistió de manteles largos, pues tuvimos como invitado de honor al Chef Herrera, quien pronto podrás verás en la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Fiel a su estilo, el juez de la "cocina más famosa de México" le contó al Chicken Muñoz sobre su gusto por el vampirismo y su faceta como escritor de libros. Incluso nos adelantó que este año lanzará su quinta publicación, la cual abordará cuentos de terror; además, reveló que saldrá un libro con recetas de cocina después de que lo convencieron.

"Aquí en MasterChef estamos acostumbrados a tener una rutina. Es llegar en la mañana, llegas a peinado, llegas a maquillaje, después pasas a micrófono, después tienes que hacer una revisión del guión; en fin, hay todo un proceso antes de entrar a grabar", mencionó el Chef Herrera e inmediatamente contó que a raíz de un hecho que presenció mientras peinaban a una famosa conductora creó una historia de terror.

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Chef Herrera está contento de regresar a MasterChef

Al ser cuestionado sobre su regreso a la "cocina más famosa de México", el Chef Herrera señaló que el programa regresó a su esencia y que Zahie Téllez y Poncho Cadena son sus amigos, pues los conoce de tiempo atrás, por lo que se espera una gran química como jueces.

Chef Herrera arremete contra el reguetón y los corridos tumbados

Nuestro querido Chicken le preguntó al Chef Herrera sobre la nueva música, específicamente sobre el reguetón y los corridos tumbados, éste fue claro en su respuesta: "Mis hijos están escuchando esa basura. Mi hijo se va a ir del lado de la música, ya le dije que tienes que escuchar cosas bien hechas, tienes que aprender cuando menos a tocar dos instrumentos, quiere producir pero tienes que tener cultura musical antes de entrar en eso".

"Son reciclajes, pero en cuanto a producción estamos como nunca. Hay producciones impecables, pero hay ejecución pésima", añadió.