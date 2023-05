Chicharito expresa su dolor por no ver a sus hijos: “Los estoy viendo crecer por un teléfono”.

Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como Chicharito Hernández, procreó dos hijos con la modelo Sara Kohan (Noah y Nala); sin embargo, tras dos años de matrimonio se separaron y su ruptura sorprendió a propios y a extraños.

Actualmente, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana se encuentra distanciado de sus hijos, quienes viven con su madre. No obstante, se mantiene en contacto con ellos a través de la tecnología.

¿Chicharito la pasa mal lejos de sus hijos? En entrevista con Rubén Rodríguez de Fox Sports, el actual delantero del LA Galaxy de la MLS abrió su corazón y tocó temas deportivo y personales, entre los que destaca el distanciamiento que tiene con sus dos hijos.

“Yo estoy divorciado y no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aferrado a tomar la decisión de que mi matrimonio no estaba donde tenía que estar y al final ya no se pudo dar; yo sabía que estos precios podían llegar. Yo estoy viendo crecer a mis hijos por medio de un teléfono, de una tecnología, pero son los precios a pagar por mis decisiones”, declaró el futbolista surgido de las Chivas del Guadalajara.

¿Cuándo se divorció Chicharito de Sarah Kohan?

Chicharito y Sarah Kohan se casaron en 2019 y casi de inmediato se convirtieron en padres; no obstante, dos años después se separaron. En 2020 el futbolista admitió que no fue la mejor pareja que necesitaba ser, ni el mejor padre que quería ser; tampoco fue un gran amigo ni el gran ser humano que quería ser.

A raíz de ello, Kohan se quedó con la custodia total de Noah y Nala y actualmente los tres viven juntos en Sidney, por ende se encuentran del otro lado del mundo y el distanciamiento con Javier Hernández es más que evidente, aunque de vez en cuando viaja para verlos y pasar un rato con ellos.

¿Cuál es la filosofía de vida de Javier Hernández?

El atacante azteca aprovechó para hablar sobre su filosofía de vida: “Esta satanización en los errores y esta glorificación en los aciertos por un trabajo, y por una vida… al fin de cuentas yo creo que nada más hay cosas que, por ejemplo, a ti se te pueden hacer más fáciles que a mí”.