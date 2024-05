Chiquis se dice lista para ser la nueva crítica de La Academia

Chiquis Rivera se reporta lista para formar parte del panel de críticos de la nueva edición de La Academia, que próximamente se estrenará en Azteca UNO.

¿Qué dijo Chiquis Rivera?

En exclusiva para Ventaneando, Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, aseguró que “estoy emocionada, me siento lista. Me siento lista como mujer, como cantante. Ya era tiempo”.

Chiquis Rivera recordó la etapa en que su madre, Jenni Rivera, también se desempeñó como crítica en el mismo proyecto.

“Sí, definitivamente, yo sé que mi mamá también fue crítica, estuvo ahí presentando mi música en La Academia, así que yo conozco muy bien, sé también de los artistas que han salido de La Academia. Yo sé que este es un programa muy importante, así que para mí es un gran orgullo formar parte”.

¿Limó asperezas con Lolita Cortés?

Justamente, sobre la presentación que realizó en el escenario del reality show en el 2022, le preguntamos si pudo limar asperezas con Lolita Cortés tras el desplante que esta le hizo en aquella presentación.

“Yo voy a llegar ahí con buena actitud y espero que todos (igual). Digo, yo trato a la gente como quiero me traten a mí, así que por mí no hay ningún problema. Yo voy llegando ahí bien, o sea, y pues a ver qué pasa. Yo no quiero problemas, yo estoy en un momento de paz en mi vida que me siento como que todo lo que ha pasado todo me va y me viene”.

“Yo voy a lo que voy. Siento yo que he vivido cosas muy difíciles en mi carrera, muchas críticas, he superado esas cosas, sigo aquí con la frente en alto, sigo trabajando, siento que mejorando, así que todo eso como que me ha ayudado y como que me ha preparado para este momento”, recalcó.