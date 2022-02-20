Los éxitos siguen para Christian Nodal con su Forajido Tour.

Tener el corazón roto tras su rompimiento con Belinda, no ha sido un impedimento para que continúen los éxitos para Christian Nodal, pues su Forajido Tour ha impactado en vivo y su sencillo 'Ya No Somos Ni Seremos' continúa siendo tendencia a nivel internacional.

El intérprete de 'Adiós Amor' es el primer artista en la historia en lograr dos llenos totales seguidos en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, Honduras.

El país centroamericano fue sede de los shows donde más de 35 mil personas disfrutaron de lo mejor del repertorio del cantautor, quien acudió como todo un profesional, a pesar de la situación personal y amorosa que atraviesa.

Este mismo sábado 19 de febrero, Nodal se presentará ahora en la Cámara de Granaderos de Alajuela en Costa Rica, donde también se agotaron las localidades.

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'Ya No Somos Ni Seremos' es tendencia a nivel intenacional

Por otro lado, su recién estrenado sencillo 'Ya No Somos Ni Seremos' es tendencia a nivel intenacional y sigue cautivando diversos charts de música en las primeras posiciones.

Mucho se ha especulado que Nodal dedicaba este tema a Belinda, pero apenas en sus recientes conciertos aclaró que el tema fue escrito hace unos 5 años, aunque pudiera quedar "como anillo al dedo" por la situación del rompimiento que atraviesa.

En redes sociales, los internautas también han comentado que la chica que aparece como modelo en el video de su nuevo tema, es una rubia que se parece a exprometida. Además, el video está grabado en blanco y negro, dando un ambiente de nostalgia, como la que seguramente deben atravesar ambos como parte de su rompimiento.

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