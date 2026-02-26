Decoración barata para tu hogar: Así puedes convertir tus frascos de vidrio en objetos de lujo

Uno de los objetivos a corto y mediano plazo en la mayoría de los hogares al interior del país es hacer más con menos, al menos, en cuanto al apartado económico se refiere. La remodelación del hogar es un aspecto fundamental en este apartado, por lo que aquí conocerás la forma en cómo puedes convertir tus frascos de vidrio en auténticos objetos de lujo.

Seguramente has notado cómo, al momento de recoger tu hogar, te encuentras con decenas de frascos de vidrio que utilizaste en el pasado. Estos objetos se pueden convertir en una auténtica mina de oro al grado de ser aditamentos de lujo en tu hogar, sobre todo en habitaciones como la sala, el comedor o la cocina.

¿Cómo convertir tus frascos de vidrio en objetos de lujo?

Se le conoce como decoración sostenible a un nuevo apartado de la moda en el que le das una nueva vida a aquellos modelos o recipientes que pensaste que ya no servían. Esto, además, permite no solo tener un hogar mucho más bello, sino también reducir considerablemente la cantidad de basura.

Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre con los frascos de vidrio, los cuales pueden cambiar su aspecto considerablemente con ayuda del uso de hoja o pan de oro, un material que es por demás delgado y que suele aplicarse sobre el vidrio, esto a fin de tener una decoración satisfactoria y acorde a tus necesidades de belleza y estilo.

Lo único que debes hacer es diluir pegamento y agua para aplicarlo de forma irregular sobre el entorno, lo cual hará que tenga un efecto envejecido, mismo que se volverá tendencia en el 2026. Ahora bien, si tu intención es tener un estilo más moderno en casa, puedes mezclar barniz con agua y maicena para, después, aplicarlo en una esponja mediante pequeños golpes que le quitarán la transparencia a estos frascos de vidrio.

La importancia de la limpieza en la decoración de tu hogar

Si finalmente te decidiste a convertir tus frascos de vidrio en objetos de lujo, debes tener en cuenta que, antes de su metamorfosis, debes limpiarlos cuidadosamente con agua y jabón para evitar olores desagradables o el nacimiento de pequeños animales que se puedan adueñas del mismo.