Estas son las adivinanzas que te ayudan a estimular tu cerebro en el tiempo libre

En la actualidad, las personas ya están muy saturadas a nivel digital, dejando a un lado el trabajo de la mente. Por ese motivo, es vital que en algún momento del día, todos se tomen un momento para poner a trabajar la mente con algunas adivinanzas complejas, las cuales ayudan a la estimulación de las neuronas.

Incluso, la psicología cognitiva recomienda algunas adivinanzas de un nivel complejo, ya que con esto se puede obligar al cerebro a trabajar de cierta manera que favorece el explorar nuevas conexiones. Pues tendrían que enfrentar algunas oraciones complicadas, las cuales ejercitan la memoria y el procesamiento de información.

¿Qué adivinanzas estimulan las funciones del cerebro?

Es recomendable realizar este tipo de actividades en los tiempos libres, cuando se está descansando en la sala, despejado de las responsabilidades laborales. Además, se ha detallado que esta dinámica ayuda a reducir el estrés.

Por tal razón, aquí te vamos a dejar unas adivinanzas que te pueden ayudar a poner a prueba tu paciencia y tu capacidad de ver las cosas:

1. La paradoja del tiempo: Siempre estoy entre la tierra y el cielo. Suelo estar a la distancia, pero si intentas caminar hacia mí, siempre me mantendré a la misma distancia de ti. ¿Qué soy?

2. El objeto silencioso: Tengo ciudades, pero no casas; tengo montañas, pero no árboles; tengo agua, pero no peces. ¿Quién soy?

3. La fragilidad absoluta: Solo puedo vivir donde hay luz, pero si la luz me da directamente, muero. No tengo peso, pero puedo ser vista por todos. ¿Qué soy?

Antes de seguir es recomendable que te tomes tu tiempo, procesar la información de manera correcta y hacer que el cerebro trabaje. A continuación te dejamos las soluciones.

1: El horizonte.

2: Un mapa.

3: Una sombra.

