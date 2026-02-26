Los signos que recibirán una mala noticia hoy 26 de febrero por Mercurio retrógrado en Piscis

La Astrología sigue sorprendiendo a sus adeptos en este último tramo del mes de febrero. Sus predicciones son de las más buscadas por quienes desean saber si el universo los acompañará con energías positivas durante estos días previos a marzo.

Esta creencia está inspirada en eventos astronómicos que ofrece el universo y es por eso que al interpretar sus energías y relacionarlas con la vida terrenal puede dar precisiones sobre ciertos aspectos. Ahora, la Astrología advierte que algunos de los 12 signos del zodiaco recibirán una mala noticia este 26 de febrero.

Mercurio retrógrado en Piscis

La inspiración que la Astrología tiene en esta semana es a Mercurio retrógrado en Piscis. El planeta de la comunicación, la lógica y los viajes hace poner las cosas interesantes en este presente. Para esta creencia, Piscis es el signo de lo ilimitado, los sueños y la intuición por lo que su interacción con Mercurio genera ruido.

Cuando ambos se encuentran, para la Astrología significa que la realidad se vuelve un poco borrosa ya que Mercurio prefiere la estructura y los hechos. Por lo tanto, la clave en esta etapa es confiar en el instinto.

¿Qué signos recibirán una mala noticia?

En base a lo señalado, la Astrología afirma que Mercurio retrógrado en Piscis hace que la comunicación sea propicia para malentendidos y es por eso que para este 26 de febrero sus predicciones apuntan a que algunos de los 12 signos del zodiaco podrían recibir una mala noticia. De todas maneras, aclara que pueden ser noticias que generen retrasos o confusiones.

Piscis es uno de los signos señalados ya que la mala noticia que recibirá se deberá a un error de comunicación propio o un malentendido. La clave estará en evitar actuar impulsivamente.

Las predicciones también señalan a Virgo que podría tener malas noticias en cuestiones de relaciones sociales. La clave estará en seguir el instinto y no tomar decisiones apresuradas.

Finalmente, la Astrología afirma que Sagitario podría recibir en torno a una reparación costosa en el hogar o un drama familiar. La clave será actuar con optimismo.