4 hábitos diarios que te hacen subir de peso y no sabías

Subir de peso se ha convertido en una actividad un tanto sencilla debido a la modernidad líquida en la que vivimos, misma que evita que cuidemos nuestros hábitos alimenticios e impide, a su vez, que hagamos actividad física. Ante ello, aquí conocerás 4 hábitos diarios que no sabías, pero que te ayudan a no bajar esos kilos que tienes de más.

Ya sea por falta de tiempo, por lo lejos que está tu trabajo de tu hogar, por la presión que sugiere tu ambiente laboral o por cualquier otra situación, la realidad es que existen algunos hábitos diarios que hacen que ayudan a que el subir de peso sea una tarea bastante sencilla. Por tal motivo, aquí conocerás los 4 más característicos.

¿Qué hábitos diarios te ayudan a subir de peso?

Sedentarismo : Si bien en ocasiones es complicado por la carga de trabajo, tener una vida sedentaria hace que tu cuerpo suba de peso sin que lo notes gracias a la reducción que hay en tu metabolismo, misma que no notas en primera instancia.

: Si bien en ocasiones es complicado por la carga de trabajo, tener una vida sedentaria hace que tu cuerpo sin que lo notes gracias a la reducción que hay en tu metabolismo, misma que no notas en primera instancia. No dormir bien: Expertos establecen que dormir 7 horas o menos durante las noches hace que el cuerpo produzca más grelina, la cual es la hormona que estimula el hambre. Esto hace que comas más de lo que necesitas, impidiendo así bajar de peso.

Consumir muchas bebidas light : Si bien esta clase de bebidas no aportan calorías, estudios establecen que su consumo frecuente de edulcorantes motivan la alteración del microbiota intestinal, lo cual sugiere una resistencia a la insulina .

: Si bien esta clase de bebidas no aportan calorías, estudios establecen que su consumo frecuente de edulcorantes motivan la alteración del microbiota intestinal, lo cual sugiere una resistencia a la . Comer muy rápido: Si asumimos el contexto de que el proceso de saciedad tarda alrededor de 20 minutos en activarse, entonces aquellas personas que terminan de comer en 10 minutos o menos suelen comer más de lo que el cuerpo realmente necesita.

¿Cuál es la importancia de no saltarse comidas?

Erróneamente se piensa que, para no subir de peso, lo ideal es saltarse algunas comidas durante el día; sin embargo, nada puede estar más alejado de la realidad. Cuando el cuerpo pasa muchas horas sin alimento, el metabolismo tiende a ralentizarse, lo cual hace que comas mucho más cuando te sientes a la mesa.