Rauw Alejandro lanza mensaje a Cazzu tras polémica por canción

El estreno de la canción “Rosita”, de Tainy en colaboración con Rauw Alejandro y Jhaycoh a desatado una polémica impensada y un nuevo pleito entre Christian Nodal y Cazzu. Las redes sociales también se unieron al debate.

Lo que ocurre es que la canción incluye una frase en la que se hace alusión a los amores de Christian Nodal, el fragmento que presentó la mayor polémica fue “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

¿Qué dijeron Cazzu y Rauw Alejandro tras la polémica?

Rauw Alejandro, Rosalia, Cazzu y Nodal, eran muy amigos por lo que incluso compartieron unas vacaciones juntos en Tokio. Esto fue lo que puso en tela de juicio la actitud del cantante con sus amigos.

Cazzu se pronunció al respecto por lo que compartió un texto en Substack llamado “Tiradera":

“‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina... La tibieza, un gran enemigo del bien”, se lee.

Aquí se hace hincapié en que lo que molesta realmente es el abandono a su hija quien es la verdadera víctima. “Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es amia quien han abandonado. La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”.

Esto por supuesto activó las redes sociales por lo que Rauw Alejandro decidió hablar sobre el tema. Así es que usó su cuenta de X para dar a conocer un mensaje directo con el que busca frenar las especulaciones sobre el conflicto con Cazzu y Christian Nodal.

“En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre”, escribió Rauw Alejandro.

Rauw explicó que “Rosita” forma parte del álbum de Tainy y que se trata de una colaboración junto a Jhaycoy él. Es decir, no es un tema concebido como una indirecta personal.

Sobre la famosa “barra” que generó controversia, aclaró que él no escribió esa parte. También comentó que, dentro del contexto de la canción, no la interpretó como una falta de respeto hacia nadie. Sin embargo, reconoció que cada persona puede percibirla de forma distinta.

“Estamos empezando el año, sé que quieren acción, pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo y hay unión”, escribió.

