Christian Nodal sube romántico mensaje a Cazzu a redes sociales

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al revivir en sus redes sociales un mensaje lleno de agradecimiento y amor dirigido a Cazzu, la madre de su hija Inti. El gesto ha generado una ola de comentarios en Instagram, donde miles de personas no han tardado en opinar sobre el impacto de esta publicación, especialmente considerando los rumores que envuelven su relación actual con Ángela Aguilar.

¿Qué dice el mensaje que Christian Nodal dedicó a Cazzu?

El post, originalmente publicado en diciembre del año 2023, incluye una imagen de Nodal sosteniendo un Grammy que ganó en la categoría de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi. En el mensaje, el cantante agredeció a Cazzu por su apoyo incondicional durante el proceso creativo de su álbum: “Gracias a mi amor Cazzu por todo el amor, comprensión, por enseñarme, por la paciencia, tanta motivación, tanta fuerza y paz que me entregaste”, escribió Nodal en su momento, palabras que, sin duda, resuenan con la intensidad de una etapa significativa en su vida.

Te puede interesar: Esta es la canción con la que Cazzu predijo su ruptura con Nodal

¡Christian Nodal sale en defesa de Ángela Aguilar y declara que no fue infiel! [VIDEO] Además, Jaime Camil nos platicó todo sobre su nuevo proyecto, ‘Desde la raíz’. ¡No te puedes perder todo lo que nos dijo al respecto!

Cabe señalar que, aunque la publicación estuvo oculta durante meses debido a la separación de la pareja, su reciente reaparición ha sido interpretada como un recordatorio del papel fundamental de la cantante argentina en su éxito profesional y personal, pero también muchos señalaron una falta de respeto hacia Ángela Aguilar.

¿Cómo reaccionaron los fans a la publicación de Christian Nodal?

Como era de esperarse, el post en cuestión no pasó desapercibido. Actualmente acumula miles de “me gusta” y comentarios, donde abundan las opiniones divididas. Algunos usuarios elogiaron la autenticidad de Nodal al reconocer el apoyo de Cazzu, mientras que otros aprovecharon para lanzar indirectas a Ángela Aguilar, su actual esposa. Entre los comentarios más llamativos están frases como: “Ni se te ocurra modificarlo Nodal. Espero y no te obliguen” o “A Ángela no le gusta esto”, haciendo alusión a los rumores de que su relación está influenciada por la familia Aguilar.

Te puede interesar: Christian Nodal le quitó 9 millones a Cazzu tras demandarla por hablar de Ángela Aguilar