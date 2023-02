VIDEO: Clara Chía “lanza” tiradera contra Shakira, usa palabras hirientes.

Todo parece indicar que la polémica entre Shakira y Clara Chía, nueva pareja de Gerard Piqué, continuará durante varios meses más.

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

Y es que el hecho que la colombiana sacara Session 53 en colaboración con Bizarrap para atacar al hombre que le fue infiel y a la pareja de éste, ha causado miles de reacciones.

Ahora, durante un programa de la televisión española, se dio a conocer un tema que sería la respuesta de Clara Chía a la intéprete de “Waka Waka”.

“Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada, yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques. No sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da”, es una parte de la canción.

.@maria_verdoy interpreta la que podría ser la respuesta de Clara Chía a Shakira, y #FiestaT5 la pone a todo volumen frente a la casa de Shakira 😳 https://t.co/jT2mGvCVms pic.twitter.com/ZxriX3I8nq — Fiesta (@fiestatelecinco) February 11, 2023

“Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas. El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas”, añade y finaliza: “Si paga al Fisco se queda sin nada, Shaki, vamos, venga DE- CLARA. Yo a tu lado soy pura elegancia Y lo del Twingo es una falacia. Te lo digo con sinceridad, Deja a un lado la rivalidad que lo estoy pasando fatal”.