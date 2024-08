Las claves para dejar ir a alguien que amas según expertos

Todo lo concerniente al mundo sentimental, puede ser desgastante en ciertas ocasiones. Es verdad que a veces se torna difícil encontrar respuesta a ciertas instancias que nos dejan con más dudas, todo lo concerniente al enamoramiento puede ser un poco complejo. Ahora bien, mejor no angustiarse pues ir a buscar respuestas siempre es el mejor plan y para el caso, vamos a dar una mano explicando cuáles son las claves para dejar ir a alguien que amas, según los expertos.

¿Cuáles son las claves para dejar ir a alguien que amas según los expertos?

Todos los especialistas concuerdan en afirmar que siempre ayuda no perderse en ese mundo fantástico, sino que es más apropiado mirar la realidad y ver cómo era la misma. Ten en cuenta que pueden haber habido ciertas instancias que hayan colaborado para que ese amor de pareja se terminara y conlleve una separación, así que no te quedes encandilado con los buenos recuerdos. Tenlos presentes claro, pero no los abraces como una posible ilusión para volver, pues no va a funcionar.

Soltar el vínculo es otra clave. Ante este caso es apropiado crear siempre cosas más positivas en el aquí y ahora, para que se terminen vinculando esos pensamientos con el presente y en definitiva, no quedarte pensando en el pasado. Es siempre una buena idea dejar ir tan pronto como te encuentres inspirado y motivado para hacerlo, también es valioso resaltar que no hay que vivir con la ilusión de recuperar a la relación ya terminada.

Y por supuesto, considera que no hay que buscar el amor solo en el exterior. Con esto hacemos referencia a que no es para nada necesario empezar a intentar tener la aceptación y el reconocimiento y confort en otras personas (algo así como la famosa frase de un clavo saca a otro clavo, una idea que es muy mala y para nada recomendable). En definitiva, priorízate y permite sanar, también desarrolla algún tipo de autocrítica para centrarte en tus valores, deseos y sueños.