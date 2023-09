¿Cómo puedo cobrar mi préstamo personal si resulte ganador en sorteo del ISSSTE?

Hay veces que el azar juega a nuestro favor, pero hay que actuar cuando esas circunstancias constituyen un beneficio. Ahora bien, desde ese aspecto vale saber cómo puedes cobrar un préstamo personal, sí resultaste ganador en un sorteo del ISSSTE

Empecemos diciendo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ha anunciado su convocatoria para el Segundo Sorteo de Préstamos Personales 2023, la misma que estará abierta hasta el próximo domingo 23 de abril. Ante esto, lógicamente, existen dudas respecto a cómo recibir el dinero en caso de ser la persona elegida.

¿Cómo se cobra un préstamo personal si resultaste ganador en un sorteo del ISSSTE?

Al momento en el que te registras en la página web, la plataforma te arroja un número de folio con 7 dígitos. El mismo deberás conservar para poder corroborar si estás o no entre los seleccionados. En caso de ser uno de los ganadores, debes entrar en la página web para programar una cita y poder recoger el dinero.

Cuando ya estés en la sede, podrás firmar el contrato que estipula los intereses que vas a pagar mensualmente, así como otros documentos que se requieren para finalizar el proceso.

Si no resultas ganador, no tienes que preocuparte, ya que puedes seguir participando en el siguiente sorteo que inicia el próximo lunes 24 de abril, siempre y cuando cumplas con todos los requisitos que son: tener al menos 6 meses de antigüedad de haberse incorporado totalmente al régimen de seguridad social del ISSSTE; no tener un préstamo personal vigente mediante el mismo programa; no contar con adeudos con el instituto y tener una capacidad de endeudamiento que no exceda el 50% del salario básico del trabajador o del 50% del valor de la pensión.