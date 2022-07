Coco Levy es cesado de su cargo tras acusaciones de abuso sexual.

Luego de diversas acusaciones en su contra por delitos sexuales, Coco Levy fue cesado de su cargo en Videocine, compañía cinematográfica que rescindió su relación laboral con el hijo de Talina Fernández.

Danna Ponce acudió a la fiscalía para denunciar a Coco Levy por acoso.

A finales de junio, Danna Ponce acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales para presentar una denuncia en contra de Jorge Levy por acoso sexual.

Ponce no habría sido la única joven agredida por el productor, más víctimas salieron a contar su historia, tal es el caso de Regina Keller, quien contó a VLA que sufrió manipulación por parte del ahora exdirectivo de Videocine.

Otro testimonio anónimo también contó a Venga la Alegría todo sobre su experiencia conviviendo con Coco Levy. Maria Bobadilla Olvera se sumó a Danna Ponce y denunció formalmente a Levy, quien la habría violentado, así como los testimonios narrados por Romina Sacre y Sofía Santibañez.

Todas las víctimas coincidieron en que Coco Levy las animaba a salir con productores para obtener papeles y a comportarse atrevidamente en los castings, según declaraciones hechas al sitio Opinión 51 que publicó una carta firmada por 10 organizaciones y más de 500 miembros de la industria del cine, actrices, actores, estilistas, fotógrafos, guionistas, activistas, entre otros, donde le pedían a Videocine actuar al respecto.

Videocine rescinde el contrato de Coco Levy

Tras los señalamientos en contra de Coco Levy, Videocine tomó cartas en el asunto y decidió separar de cualquier función administrativa al productor y abrió una investigación interna.

“A la opinión pública. Nos hemos consternado con las varias y graves denuncias que se han hecho en contra del Sr. Jorge “N”, quien tenía un cargo directivo en Videocine. Al respecto informamos que: Una vez que conocimos las denuncias públicas, conforme a protocolos internos se separó de cualquier función administrativa al señalado y se abrió una investigación interna, en la que se han hecho entrevistas y se han revisado registros de acceso y videocámaras”.

Te puede interesar: Revelan nueva denuncia en contra de Coco Levy por acoso sexual.

“El señor Jorge “N”, como parte de sus funciones, no tenía por qué recibir a actores/actrices, dado que su labor era la de revisar contenidos que pudieran ser evaluados y/o producidos por Videocine”, versa una parte del comunicado.

La empresa también reveló que está cooperando con la Fiscalía General de Justica de la CDMX, la cual ha realizado diversas diligencias en las instalaciones de Videocine.

“En Videocine no hay ni habrá cabida para ningún tipo de abuso, hostigamiento y/o discriminación. Que no exista duda: No hay y NUNCA habrá pacto alguno con quienes violan las leyes y/o pretendan usar puestos administrativos para abusar y/o acosar a personas que laboran en el sector del entretenimiento o en cualquier otro”, añade.

¿Qué dijo Coco Levy? Luego de confirmarse su cese de Videocine, Levy habló al respecto a través de un video difundido en sus redes sociales.



“Hola, soy Coco Levy, quiero dar las gracias por el sinfín de muestras de apoyo que he recibido de mi pareja, familia, de amigos y amigas, insisto, nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas, pero en las últimas semanas he tenido tiempo para reflexionar, reflexionar sobre lo ocurrido, he hecho un trabajo de introspección porque quiero entender sinceramente qué hice mal y cómo”, declaró.

“Escuche, por ejemplo, como una persona se sintió engañada y abusada porque la invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda, una más me ha visitado de manera regular por casi seis años y con quien tampoco he tenido ningún contacto físico, dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos y que se sentía frustrada y decepcionada”.

“A ellas y a muchas otras les di consejos de cómo conducirse en la industria donde la competencia es feroz, muchos papeles privilegian la belleza y ciertos estándares estéticos, en ese contexto, nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podrían ofenderlas, seguramente podría haberlo dicho de manera distinta sin ser ofensivo, me doy cuenta que mis dichos pudieron ser considerados como violentos. Con el corazón en la mano les pido una disculpa a todas las mujeres que ofendí e incomodé con mis palabras, no quise ofenderlas, mucho menos vulnerarlas, mi intención era apoyarlas”, añadió y señaló que quiere fomentar y propiciar que todo espacio laboral sea seguro y libre de violencia para las mujeres.