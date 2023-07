Hay personas que recurren a distintos tipos de métodos para buscar la manera de encontrarse bien en el plano sentimental, y desde ahí, puede que te interese esto, pues hablaremos de cuál es el código sagrado para fortalecer el amor en pareja, según la numerología.

Cuando hablamos de numerología, nos referimos a un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales.

También, es una práctica adivinatoria a través de los números, su estudio fue popular entre los primeros matemáticos, pero no se la considera ya disciplina matemática.

¿Cuál es el código sagrado para fortalecer el amor en pareja?

Las conclusiones indican que, para fortalecer el amor en pareja debe utilizarse el código sagrado numérico de Agesta 541.

Ahora bien, la forma de activar este código para fortalecer el amor en pareja fácilmente, sería la siguiente: hay que repetirlo 45 veces debido a que es el número de manifestación, también, tienes que expresarlo en esa cantidad de ocasiones, pues el impacto es más profundo.

Las veces que uses los Códigos Sagrados Numéricos, en este caso el 541, dependerá de ti. Es decir, puede usarse tantas veces, hasta que se cumpla la intención que pides, no hay problema respecto al lugar o momento del día en el que lo expreses. Es decir, los especialistas consideran que, mientras lo menciones no habrá drama alguno.

El Número Sagrado, para fortalecer el amor en pareja, puede decirse como una sola cifra de uno en uno o en bloques. Este puede decirse mentalmente o usando la voz, también se puede aplicar a otras personas y para ello solo debe usar la intención y decir: “aplico este Código por (nombre y apellidos)”.