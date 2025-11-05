¿Por qué la comida de Navidad sabe mejor en el recalentado? Esta es la respuesta

Todo está listo para que millones de familias al interior de México y el resto del mundo disfruten de la Navidad, una de las celebraciones más importantes que existen. Uno de los puntos destacados de esta festividad es el recalentado; es decir, la cena que se guarda para el día siguiente.

Seguramente has escuchado como tus padres, familiares o incluso tú mismo señalan que el recalentado es más rico que la propia cena de Navidad, por lo que este es más esperado tanto en esta fecha como en Año Nuevo. Ahora bien, ¿a qué se debe este hecho? Averígualo aquí.

¿Por qué la comida de Navidad es más rica en el recalentado?

Dentro de los alimentos que se disfrutan en Navidad destacan algunos como el bacalao, el pavo o los romeritos, los cuales saben más ricos en el recalentado al día siguiente. Y si bien esta teoría parecería un misterio más de la vida, la realidad es que existe una razón científica por la cual su sabor es más agradable.

Los cambios químicos ocurren justo cuando la comida se guarda en el refrigerador, pues es aquí en donde entran en acción las enzimas y demás moléculas que tienen la capacidad de liberar ciertos compuestos aromáticos que, a su vez, permiten intensificar el sabor de cada uno de los alimentos.

Una vez que los platillos se llevan al refrigerador, sus estructuras moleculares se reorganizan, lo cual hace que los sabores se integren de mejor manera haciendo, con ello, que el sabor sea más agradable, un hecho que sucede en el recalentado y en otros alimentos como, por ejemplo, el pozole.

¿Por cuánto tiempo puedes comer el recalentado?

El recalentado no solo ocurre un día después de Navidad o Año Nuevo, sino que se puede extender durante más tiempo. Ante ello, el portal Mayo Clinic establece que las sobras de la comida pueden mantenerse en el refrigerador hasta cuatro días antes de correr riesgos de intoxicación o contaminación, información que debes tener muy en cuenta durante este cierre del año.