No abuses: estas son las veces a la semana que le puedes dar huevo a tu gato
Aunque puede ser un complemento nutritivo para el gato, no debe ofrecerse todos los días. Checa qué recomiendan los expertos sobre este alimento.
El huevo es uno de esos alimentos que muchos dueños consideran ofrecerle a su gato porque es nutritivo, económico y fácil de preparar. Sin embargo, no todos saben que, aunque puede aportar proteínas de calidad, no debe darse en exceso. Por eso, expertos dieron a conocer con precisión cuántas veces por semana es seguro ofrecerlo para que sea un complemento saludable y no un riesgo.
Según explicaron los especialistas del sitio Zooplus, estos felinos tienen un sistema digestivo muy específico y ciertos componentes del huevo, si se consumen demasiado seguido, pueden provocar malestar o desequilibrios nutricionales. Sin embargo, recomiendan darle huevo cocido solo 1 o 2 veces por semana, y en pequeñas porciones.
En ese sentido, aclararon que esto no reemplaza el alimento balanceado, que es el que aporta todos los nutrientes que el gato necesita, y remarcaron que nunca debe darse crudo, ya que puede contener bacterias como salmonella y también interferir con la absorción de ciertas vitaminas.
Estos alimentos no debes darle nunca a tu gato
Por otra parte, los expertos revelaron cuáles son aquellos alimentos que nunca debes darle de comer a tu gato:
- Chocolate: contiene teobromina, una sustancia tóxica que afecta su sistema nervioso y cardíaco.
- Cebolla, ajo, puerro y cebollín: pueden causar anemia hemolítica, incluso en pequeñas cantidades.
- Uvas y pasas: tóxicas para el hígado y los riñones. Pueden causar insuficiencia renal aguda.
- Alcohol: incluso unas gotas pueden provocar vómitos, desorientación o coma.
- Café, té y bebidas energéticas: la cafeína es peligrosa y afecta el sistema nervioso.
- Leche de vaca: muchos gatos son intolerantes a la lactosa; provoca diarrea y malestar.
- Carne cruda y pescado crudo: pueden contener bacterias. Además, el pescado crudo tiene una enzima que destruye la vitamina B1.
- Huesos y espinas: pueden astillarse, causar asfixia o dañar el tracto digestivo.
- Aguacate: contiene persina, un compuesto tóxico para algunos animales, incluidos muchos gatos.
- Embutidos y carnes procesadas: tienen exceso de sal, grasas y conservantes dañinos.
- Dulces y alimentos con edulcorantes (especialmente xilitol): causan hipoglucemia y daño hepático.
- Comida para perros: no es tóxica, pero sí nutricionalmente inadecuada.