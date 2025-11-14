No abuses: estas son las veces a la semana que le puedes dar huevo a tu gato

El huevo es uno de esos alimentos que muchos dueños consideran ofrecerle a su gato porque es nutritivo, económico y fácil de preparar. Sin embargo, no todos saben que, aunque puede aportar proteínas de calidad, no debe darse en exceso. Por eso, expertos dieron a conocer con precisión cuántas veces por semana es seguro ofrecerlo para que sea un complemento saludable y no un riesgo.

Según explicaron los especialistas del sitio Zooplus, estos felinos tienen un sistema digestivo muy específico y ciertos componentes del huevo, si se consumen demasiado seguido, pueden provocar malestar o desequilibrios nutricionales. Sin embargo, recomiendan darle huevo cocido solo 1 o 2 veces por semana, y en pequeñas porciones.

En ese sentido, aclararon que esto no reemplaza el alimento balanceado, que es el que aporta todos los nutrientes que el gato necesita, y remarcaron que nunca debe darse crudo, ya que puede contener bacterias como salmonella y también interferir con la absorción de ciertas vitaminas.

Estos alimentos no debes darle nunca a tu gato

Por otra parte, los expertos revelaron cuáles son aquellos alimentos que nunca debes darle de comer a tu gato:

