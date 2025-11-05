La regla 3-3-3 sobre los gatos que muy pocos dueños conocen y los salvaría de muchos problemas
Si tienes gatos, saber detalles sobre esta norma podría marcar la diferencia entre una convivencia exitosa y una llena de conflictos. Checa de qué se trata.
Adoptar gatos es un acto de amor, pero también un proceso de adaptación que muchos dueños subestiman. Los expertos en comportamiento felino explican que la llamada "regla 3-3-3" puede marcar la diferencia entre una convivencia exitosa y una llena de conflictos, por lo que aquí mencionamos de qué se trata.
Esta desconocida teoría indica que un animal necesita 3 días para empezar a relajarse, 3 semanas para adaptarse al entorno y 3 meses para sentirse completamente seguro y en confianza dentro de su nuevo hogar. Por tal motivo, especialistas del sitio Hill's Pet recomiendan aplicarla para evitar problemas y lograr una integración satisfactoria con la nueva mascota.
Esto sucede durante la regla 3-3-3 con un gato y no debes preocuparte
Durante ese tiempo, el gato puede mostrarse escondido, asustado o incluso reacio a comer, y eso es completamente normal. La paciencia, el respeto a su espacio y una rutina estable son claves para que el felino se sienta protegido.
Según veterinarios, conocer y aplicar esta norma no solo evita problemas de conducta o estrés, sino que también fortalece el vínculo entre el gato y su familia humana desde el primer día.
Así puedes ayudar a un gato a mudarse a un nuevo hogar
- Preparar un espacio seguro desde el primer día: antes de llevarlo, elegir una habitación tranquila donde colocar su cama, caja de arena, comedero, bebedero y juguetes.
- No lo obligues a explorar: dejarlo salir de su habitación poco a poco, a su ritmo. Algunos gatos lo hacen en horas, otros tardan días.
- Conservar objetos con su olor: tener su manta, cama o rascador usados. Los olores familiares lo ayudarán a sentirse seguro y reconocer su propio territorio dentro del nuevo hogar.
- Mantener su rutina: tienes que intentar que las comidas, los juegos y los horarios de descanso sean los mismos de siempre. Los gatos se tranquilizan cuando todo ocurre de forma predecible.
- Evitar visitas o ruidos fuertes los primeros días: durante la primera semana, tendrás que mantener el ambiente lo más tranquilo posible. Las visitas, mudanzas de muebles o música alta pueden aumentar su estrés.