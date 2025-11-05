La regla 3-3-3 sobre los gatos que muy pocos dueños conocen y los salvaría de muchos problemas

Adoptar gatos es un acto de amor, pero también un proceso de adaptación que muchos dueños subestiman. Los expertos en comportamiento felino explican que la llamada "regla 3-3-3" puede marcar la diferencia entre una convivencia exitosa y una llena de conflictos, por lo que aquí mencionamos de qué se trata.

Esta desconocida teoría indica que un animal necesita 3 días para empezar a relajarse, 3 semanas para adaptarse al entorno y 3 meses para sentirse completamente seguro y en confianza dentro de su nuevo hogar. Por tal motivo, especialistas del sitio Hill's Pet recomiendan aplicarla para evitar problemas y lograr una integración satisfactoria con la nueva mascota.

Esto sucede durante la regla 3-3-3 con un gato y no debes preocuparte

Durante ese tiempo, el gato puede mostrarse escondido, asustado o incluso reacio a comer, y eso es completamente normal. La paciencia, el respeto a su espacio y una rutina estable son claves para que el felino se sienta protegido.

Canva

Según veterinarios, conocer y aplicar esta norma no solo evita problemas de conducta o estrés, sino que también fortalece el vínculo entre el gato y su familia humana desde el primer día.

Así puedes ayudar a un gato a mudarse a un nuevo hogar