Top 5 pueblos mágicos para hacerte una limpia espiritual según la IA

Una limpia espiritual , también conocida como ritual de purificación, es más común de lo que crees, pues es una acción muy recurrente en varias partes del mundo, pero en México se ha vuelto parte de la cultura, ya que muchas personas recurren a esto para sanar desde el interior. Te contamos los pueblos mágicos a los que puedes ir para hacerte una auténtica limpia.

Pueblos mágicos para hacerte una limpia

Si te gusta adentrarte en lo espiritual y lo tuyo es viajar, puedes visitar uno de estos pueblos mágicos de México, donde podrás encontrar a chamanes, curanderos o brujos, quienes son conocidos por ser expertos en hacer este tipo de rituales.

1. Catemaco, Veracruz

Este es uno de los destinos preferidos por muchos, ya que es conocido por ser uno de los lugares donde muchas personas se dedican al esoterismo. Muchos artistas nacionales e internacionales han sido vistos en este pueblo mágico y se dice que recurren a los rituales en este lugar, ya que encuentran una buena energía. Los brujos o curanderos de este pueblo son expertos en limpias, amarres, remedios naturales, entre otros rituales.

2. Tepoztlán, Morelos

Una de las cosas que hacen especial a este pueblo mágico de Morelos es la energía de las pirámides y el misticismo, además de que es considerado para liberar emociones negativas y tóxicas, y al mismo tiempo restaurar un buen equilibrio de energía, gracias a su conexión con la naturaleza. En Tepoztlán, es común ver rituales tipo ceremonia, los cuales se llevan a cabo en temazcales.

3. Pátzcuaro, Michoacán

En Pátzcuaro las limpias no son nada fuera de lo común; sin embargo, son más conocidas por ser rituales de purificación tradicional indígena o sanación espiritual, ya que son tradicionales por la cultura purépecha. Así que si visitas este pueblo mágico, seguramente verás muchos lugares donde se ofrezca este servicio cerca de espacios sagrados o santuarios.

4. Capulálpam de Méndez, Oaxaca

En Oaxaca hay muchísimos pueblos a los que puedes acudir para hacerte una limpia, pero uno mágico e ideal es Capulálpam de Méndez, pues es conocido por tener una herencia de medicina tradicional y herbolaria, lo cual ayuda para tener una conexión con los ancestros y purificar el alma.

5. Huautla de Jimenéz, Oaxaca

Este destino mágico es uno de los más conocidos en Oaxaca y es muy visitado, ya que hay muchos chamanes, pero existió una en especial llamada María Sabina y fue conocida a nivel mundial. También puedes visitar el Cerro de Adoración, el cual es famoso por ser considerado un lugar sagrado donde habita un dios que cumple favores a cambio de una ofrenda.