Alicia Villarreal comparte polémico mensaje en medio de crisis con Cibad Hernández

Alicia Villarreal volvió a compartir contenido en sus redes sociales y despertar diferentes análisis. Es que la cantante publicó una historia con un mensaje que muchos aseguran es una indirecta para su novio, Cibad Hernández , con quien estaría atravesando una crisis.

De esta manera, la artista volvió a ganar lugar en los medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo mientras crece la expectativa por saber qué ocurre en esta historia de amor tras los rumores que circulan.

¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández en crisis?

Los rumores de una supuesta crisis en la relación sentimental que protagonizan Alicia Villarreal y Cibad Hernández surgieron en los últimos días luego de que se ventilara que el influencer y la cantante habrían discutido por temas de dinero.

|Instagram /lavillarrealmx /Canva

Al parecer, indican los trascendidos, Cibad Hernández le habría pedido dinero a la artista para pagarles a sus ex parejas que lo estarían extorsionando con hablar mal de él ante los reporteros. Según el rumor, Alicia Villarreal le habría negado la ayuda económica por lo que la tensión se habría apoderado de la relación.

¿Qué posteó Alicia Villarreal en sus redes?

En este marco, mientras el rumor se mantiene, y ni Alicia Villarreal ni Cibad Hernández se han expresado al respecto, un posteo de la intérprete de “Te quedó grande la yegua” alimentó los trascendidos de una posible crisis.

“Y llega el momento donde tocas fondo. Te das cuenta que te perdiste, te olvidaste por completo de ti, inconsciente le das prioridad a la idealización. La única responsable de levantarte y reconstruir cuando se te cae la venda de la dependencia eres tú”, puede leer en la historia que Alicia Villarreal compartió en su cuenta de Instagram.

El posteo ha sido interpretado por los seguidores de la cantante como una indirecta a su novio por lo que Alicia Villarreal alimentó los rumores de crisis con Cibad Hernández.