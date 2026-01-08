Viuda de integrante de la Banda MS da detalles de la muerte del músico

Gerson Leos fue el tecladista de la reconocida Banda MS , un integrante que se volvió fundamental dentro de la agrupación, generando que muchos seguidores lo ubicaran y reconocieran. Lamentablemente, se dio a conocer su repentina e inesperada muerte.

Desde el lamentable anuncio, su nombre ha dominado los titulares al respecto. Después de varios días, la viuda del artista ha subido algunas publicaciones, resaltando el gran dolor por el que atraviesa. Te daremos algunos detalles sobre su muerte.

¿Quién es la viuda de Gerson Leos?

Sarah Holcombe de Leos es una cantante, quien en sus redes sociales se ha destacado por compartir el desarrollo de su carrera artística; ahora es la viuda de Gerson Leos. Desde la noticia de su fallecimiento, ella se ha encargado de publicar en su Instagram los mensajes de condolencias que reciben.

Entre las publicaciones que han subido, se destacan las de familiares, amigos, un reconocido organizador de bodas e incluso del Club Venados de Mazatlán. Además de compartir videos de músicos que resaltan al gran artista que perdieron, el talento del integrante de la Banda MS va a ser recordado.

La última publicación que hizo del artista fue el 27 de diciembre, en la que ella explicaba que habían cumplido un año más de casados, por lo que ya acumulaban un total de 15 años de crear su historia de amor y formar su propia familia.

¿Cuándo murió Gerson Leos?

Hasta el momento, la viuda de Gerson Leos no ha dado declaraciones sobre la muerte del integrante de la Banda MS ; medios nacionales han indicado que todo ocurrió durante un partido que se realizaba en un campo de Mazatlán.

Se sabe que el reconocido artista se desplomó frente a todas las personas presentes; mencionan que todo ocurrió por un infarto fulminante. Aunque al lugar arribaron paramédicos, quienes hicieron todo lo posible por reanimarlo, ya era demasiado tarde, puesto que ya no contaba con signos vitales.

Todos los hechos ocurrieron el 6 de enero, a mitad de un juego de béisbol en el que estaba participando. Sus colegas, amigos y familiares siguen lamentando lo ocurrido, ya que fue una muerte que nadie esperaba presenciar.