Los peinados fáciles de hacer y muy coquetos que son tendencia

Los peinados van evolucionando con el tiempo, pero para este 2026 la tendencia se inclina por darle un descanso al pelo. Ahora todo se inclina por un estilo consciente que se asocia a lo rápido, cómodo y alineado.

Es por esto que hay tres peinados que encajan perfectamente con este estilo de menos rigidez, más personalidad y una elegancia que acompaña tu día a día. Los mismos aportan fluidez.

¿Cuáles son los peinados en tendencia?

Trenzas bajas

La tendencia de este año son las trenzas bajas informales que aportan elegancia relajada y atemporal. Es un look versátil que se adapta a cualquier ambiente, se lleva a la altura nuca, sueltas con mechones que enmarcan el rostro y sin ese acabado excesivamente pulido.

Como mencionamos anteriormente son versátiles por lo que puedes usarla con cualquier look. Lo importante es que no las aprietes demasiado y que trabajes la textura del cabello con ondas suaves o con un poco de producto.

Coletas despeinadas

En segundo lugar tenemos la coleta que se reinventa y pierde rigidez. Las coletas serán informales a media altura, modernas, desenfadadas y estilosas. Estas son ligeramente desechas con un poco de volumen en la coronilla y mechones estratégicamente sueltos.

Si bien parece una coleta rápida pues no lo es ya que es pensada para parecer natural. Es baja con textura natural, mechones sueltos que enmarcan el rostro y el truco está en el equilibrio.

Pasadores vintage y lazos en recogidos

Por último, tenemos este peinado que evoca una nostalgia elegante. Se utilizan pasadores carey, horquillas joya, lazos de terciopelo o satén. Se pueden combinar con moños bajos, semirrecogidos o coletas sencillas para elevar el look sin complicarlo.

Algo que tienes que tener en cuenta es que es un accesorio como máximo dos. No es una decoración sino un pequeño retoque. Esto evidentemente eleva el look y transforma completamente el peinado.