Este batido natural es delicioso y completamente recomendado para tener energía
Aunque existen muchas opciones para llenarse de energía para el gimnasio, este batido natural es ideal para recuperarse o para tomar previo al ejercicio.
En la actualidad la asistencia al gimnasio se presume y propaga como una buena idea para la salud. Por ello también ha sido un foco de consejos para alimentos-bebidas que permitan a las personas energía para soportar las distintas rutinas. Y dentro de la dinámica de lo natural, este batido preentreno puede ser la solución para obtener fortaleza con un sabor delicioso.
¿Por qué este batido preentreno es ampliamente recomendado?
Aunque en el mercado existen decenas de productos que sirven como energía para antes de ir al gimnasio o incluso para después, algunos sitios especializados recomiendan este batido natural que puede dejar un sabor delicioso para quien lo pruebe. Es fácil de hacer, rápido de preparar y también sale muy económico.
Esta combinación de ingredientes puede ser clave para dotarte de energía y no sirve solo para tu tiempo de ejercicio, sino que podría acelerar tu recuperación muscular y evitar la sensación de agotamiento intenso tras la dura actividad física.
Y es que el batido de zanahoria con plátano ofrece fibra y Vitamina C, esta última ideal para fortalecer la salud visual, digestión, piel y aumento de energía. Tiene nutrientes esenciales y aporta energía. Es ligeramente dulce y sencillo de integrar a la rutina como bebida saludable.
¿Cómo se prepara este batido para antes o después del gimnasio?
El batido ofrece carbohidratos naturales y es rico en potasio (ideal para calambres) gracias al plátano. Mientras que la zanahoria tiene fibra y antioxidantes que sirven para ayudar al organismo a recuperarse. Para entrenamientos más exigentes se recomienda agregar avena.
Pero sin más detalles, estos son los ingredientes que se necesitan.
- Ingredientes
Una zanahoria mediana lavada y picada
Un plátano maduro
Una taza de leche (leche vegetal o descremada)
Una cucharada de avena (opcional para mayor saciedad)
Una cucharada de miel (opcional)
Hielo al gusto
Y esta es la forma de preparación:
- La zanahoria se lava, se pela y se corta en trozos pequeños para facilitar el licuado.
- La leche, la zanahoria y el plátano se colocan en la licuadora y se licúan.
- En caso de quererlo, también se agrega la avena y la miel para un extra de energía.
- Se licúa durante uno o dos minutos para obtener una textura cremosa y suave.
- Al final sirve con hielos o disfrútalo fresco en ese momento.