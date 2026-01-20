El batido delicioso que te ayudará a ganar masa muscular: queda rico y es fácil de hacer

El desayuno es la comida más importante del día y es por esto que los especialistas sugieren no saltárselo. Y para los que no tienen tanto tiempo por las mañanas, una alternativa saludable y muy nutritiva son los batidos, en especial aquellos que están pensados para ganar y/o mantener la masa muscular del cuerpo.

Batido para masa muscular con frutos rojos y nuez: la receta más fácil para hacr en las mañanas

Ya sea para antes de ir al gimnasio o para empezar la rutina al 100%, los batidos de frutas son una excelente fuente de energía, en especial cuando se preparan con ingredientes que proporcionan proteínas. Contrario a lo que suele pensarse, para hacerlos no se necesitan productos especializados ni ser un experto en la cocina, sino que basta con tener a la mano los productos indicados.

Una de las recetas a la que muchos recurren por su practicidad, es el licuado de frutos rojos con nuez. Según una investigación de Bariatrics y General Surgery, esta combinación ofrece múltiples beneficios y es deliciosa, por lo que consumirla es mucho más sencillo. Y para volverlo mucho más eficaz, es posible añadir un scoop de proteína en polvo.

Paso a paso



Licuar una taza de frutos rojos (zarzamoras, fresas, frambuesas, arándanos) . La importancia de estas frutas radica en su contenido de antioxidantes, minerales, vitaminas y fibra, menciona un estudio de National Institutes of Health .

. La importancia de estas frutas radica en su contenido de antioxidantes, minerales, vitaminas y fibra, menciona un estudio de . Agrega leche o yogur griego . De acuerdo con datos de American Dairy Association North East , ingredientes son proteína pura, además de que mejoran el sabor y textura de la preparación.

. De acuerdo con datos de , ingredientes son proteína pura, además de que mejoran el sabor y textura de la preparación. Incorpora la nuez. Como paso final, suma algunas nueces a la mitad o trituradas. Sobre sus beneficios, Mayo Clinic explica que aportan fibra y grasas saludables.

¿Qué alimentos en el desayuno ayudan a ganar masa muscular?

Además de los batidos o licuados, otra opción para saciarte por las mañanas mientras dotas a tu organismo de nutrientes, es incluyendo los alimentos que son conocidos por ser una excelente fuente de proteínas . De acuerdo con un artículo de Healthline, algunas de las comidas que contribuyen a la masa muscular, son los huevos, el salmón, la pechuga de pollo, el yogur griego, el atún, la pechuga de pavo y la tilapia.