Cómo preparar bocaditos de mazapán para sorprender a todos en la mesa de Navidad

Con la llegada de las fiestas decembrinas, las familias se preparan para compartir platillos de todo tipo con los seres queridos. Así es como los salados suelen ser carnes como pavo, cerdo o res. Pero los postres adquieren protagonismo por su sabor, aroma y dulzura. Un ejemplo de ello son los bocaditos de mazapán que se pueden servir con distintas decoraciones en la mesa de Navidad.

Para hacerlos es necesario contar con algunos pocos ingredientes cargados de sabores y aromas. Lo mejor de todo es que se pueden presentar de diversas maneras para darle un toque original a la mesa decorada con motivo navideño.

Receta de bocaditos de mazapán

La siguiente receta de bocaditos de mazapán se traduce en una óptima opción de postre navideño para compartir con los seres queridos. El resultado es un alimento lleno de sabor, aroma y dulzura para sorprender a todos en Navidad a la hora de la sobremesa.

Sin embargo, se pueden servir en cápsulas decoradas o en cajitas de regalo. Para las personas más creativas, también se pueden hacer pinchos con estrellas u otras formas navideñas para colocar en cada bocadito.

Ingredientes

250 gramos de almendras molidas

180 gramos de nueces peladas

2 claras de huevo

200 gramos de azúcar

½ cucharadita de canela en polvo

½ limón para usar su ralladura

Azúcar glas

¿Cómo hacer bocaditos de mazapán para la mesa de Navidad?

Mezclar las almendras molidas con el azúcar. Agregar las claras ligeramente batidas, la canela y la ralladura de piel de limón. Amasar hasta obtener una preparación homogénea. Dividir esa masa en 8 partes iguales y formar otros cilindros gruesos. Cortar en porciones pequeñas, todas del mismo tamaño. Dar forma de bolita, con las manos ligeramente humedecidas con agua fría. Picar las nueces y rebozar las bolitas de mazapán hasta que queden completamente cubiertas. Se deben presionar suavemente contra las nueces picadas para que se adhieran bien a la masa. Colocar los bocaditos en cápsulas o en una bandeja y espolvorear azúcar glas antes de servirlos.