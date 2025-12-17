Cómo preparar bocaditos de mazapán para sorprender a todos en la mesa de Navidad
Aprende a hacer deliciosos bocaditos de mazapán para darle sabor y color a tu mesa de Navidad. Así puedes hacer un postre navideño original de manera fácil y sencilla.
Con la llegada de las fiestas decembrinas, las familias se preparan para compartir platillos de todo tipo con los seres queridos. Así es como los salados suelen ser carnes como pavo, cerdo o res. Pero los postres adquieren protagonismo por su sabor, aroma y dulzura. Un ejemplo de ello son los bocaditos de mazapán que se pueden servir con distintas decoraciones en la mesa de Navidad.
Para hacerlos es necesario contar con algunos pocos ingredientes cargados de sabores y aromas. Lo mejor de todo es que se pueden presentar de diversas maneras para darle un toque original a la mesa decorada con motivo navideño.
Receta de bocaditos de mazapán
La siguiente receta de bocaditos de mazapán se traduce en una óptima opción de postre navideño para compartir con los seres queridos. El resultado es un alimento lleno de sabor, aroma y dulzura para sorprender a todos en Navidad a la hora de la sobremesa.
Sin embargo, se pueden servir en cápsulas decoradas o en cajitas de regalo. Para las personas más creativas, también se pueden hacer pinchos con estrellas u otras formas navideñas para colocar en cada bocadito.
Ingredientes
- 250 gramos de almendras molidas
- 180 gramos de nueces peladas
- 2 claras de huevo
- 200 gramos de azúcar
- ½ cucharadita de canela en polvo
- ½ limón para usar su ralladura
- Azúcar glas
@alezaratea BOLITAS CARAMELIZADAS 100GR AZUCAR BOLITAS DE LECHE @𝓐𝓵𝓮𝔃 𝓩𝓪𝓻𝓪𝓽𝓮 🍷 En una olla colocamos los 100 gr de azúcar sin andar mezclando porque la azucar se nos puede cristalizar a temperatura media para que no sé nos queme el caramelo. #caramelizadas #dulces #azucar #bocaditos #pasabocas #futitasdeleche #frutasdeleche #mazapan #chef #lacocinaturquesadealez #cocinarapido #cocinafacil #cocinafacilyrapida #chef #🇪🇨 #recetastiktok # #recetassuperfaciles #recetaseconomicas #tipsdecocina #CapCut ♬ sonido original - 💖verito🎀
¿Cómo hacer bocaditos de mazapán para la mesa de Navidad?
- Mezclar las almendras molidas con el azúcar.
- Agregar las claras ligeramente batidas, la canela y la ralladura de piel de limón. Amasar hasta obtener una preparación homogénea.
- Dividir esa masa en 8 partes iguales y formar otros cilindros gruesos.
- Cortar en porciones pequeñas, todas del mismo tamaño. Dar forma de bolita, con las manos ligeramente humedecidas con agua fría.
- Picar las nueces y rebozar las bolitas de mazapán hasta que queden completamente cubiertas. Se deben presionar suavemente contra las nueces picadas para que se adhieran bien a la masa.
- Colocar los bocaditos en cápsulas o en una bandeja y espolvorear azúcar glas antes de servirlos.
@dulcesmoncayobyale Bocaditos de Leche o Mazapán de Leche. Te enseño esta masa que es de las más pedidas en Dulces Moncayo by Ale.🥰 Es fabulosa por que sale mucha variedad de bocaditos, y te sacará de apuros si estás empezando, y si eres experto incluso podrás hacer modelados básicos o hasta cubrir un pastel 🎂. Ingredientes 200 gr de leche en polvo 1 lata de leche condensada 2 fundas azúcar impalpable de 500gr. (La una para hacer la masa y la otra para endurarla) Recomendaciones. * No compres productos al granel, ya que no tienes certeza de cuánto tiempo lleva abierto. 😱 * Si tienes manitos calientes, usa guantes o un poco de maicena, así evitará que sude tu manito.😬 * Si no quieres enfriar con azúcar, usa leche en polvo, pero ten cuidado ya que puedes agregar mucha grasa y tus bocaditos después se pondrán brillosos y mancharán el pirotin. Y eso no es nada agradable.!🫠 * Guarda la masa en una funda, si le entra iré se resecará y no podrás trabajarla. 😜 * Puedes hacer la masa y/o bocaditos hasta 3 días antes preferiblemente.📆 Déjanos un comentario si quieres la segunda parte donde hacemos botones de menta..! 💚 con amor Ale♥️ #mazapandeleche #bocaditos #bocaditosdulces #leche #lechecondensada #dulcesmoncayobyale ♬ sonido original - Repostería Creativa