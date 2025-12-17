Cómo preparar un suave y cremoso ponche de huevo navideño con solo 7 ingredientes

El ponche de huevo es una bebida clásica de las fiestas decembrinas que destaca por su textura cremosa y su sabor ligeramente especiado. Esta delicia es capaz de reconfortar a cualquier persona en las noches frías y se puede acompañar con galletas navideñas, entre otras opciones.

Si bien su origen se remonta a Europa y Norteamérica, en México se ha adaptado como una opción ideal para compartir en reuniones familiares, cenas navideñas y celebraciones de fin de año. Prepararlo en casa permite controlar la dulzura y la intensidad de las especias.

Receta de ponche de huevo navideño

Esta bebida navideña suele disfrutarse junto a panes dulces como conchas, roles de canela o pan de muerto (si aún hay disponible en temporada). También se puede acompañar con galletas navideñas, buñuelos, hojaldras o incluso una rebanada de rosca de Reyes.

Servido caliente o tibio, el ponche de huevo se convierte en el complemento ideal para largas sobremesas y charlas familiares. Estos son los ingredientes necesarios para hacer la bebida.



1 litro de leche

4 yemas de huevo

½ taza de crema para batir

1 lata de leche condensada

1 rama de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de nuez moscada

¿Cómo hacer ponche de huevo cremoso para Navidad?