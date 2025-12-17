Cómo preparar un suave y cremoso ponche de huevo navideño con solo 7 ingredientes
El ponche de huevo navideño es un clásico de las fiestas decembrinas. Esta es la manera fácil de prepararlo desde la comodidad del hogar.
El ponche de huevo es una bebida clásica de las fiestas decembrinas que destaca por su textura cremosa y su sabor ligeramente especiado. Esta delicia es capaz de reconfortar a cualquier persona en las noches frías y se puede acompañar con galletas navideñas, entre otras opciones.
Si bien su origen se remonta a Europa y Norteamérica, en México se ha adaptado como una opción ideal para compartir en reuniones familiares, cenas navideñas y celebraciones de fin de año. Prepararlo en casa permite controlar la dulzura y la intensidad de las especias.
Receta de ponche de huevo navideño
Esta bebida navideña suele disfrutarse junto a panes dulces como conchas, roles de canela o pan de muerto (si aún hay disponible en temporada). También se puede acompañar con galletas navideñas, buñuelos, hojaldras o incluso una rebanada de rosca de Reyes.
Servido caliente o tibio, el ponche de huevo se convierte en el complemento ideal para largas sobremesas y charlas familiares. Estos son los ingredientes necesarios para hacer la bebida.
- 1 litro de leche
- 4 yemas de huevo
- ½ taza de crema para batir
- 1 lata de leche condensada
- 1 rama de canela
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de nuez moscada
@casanovacooks Huevos a huevo ft. Navicooks 🎄✨ EGGNOG 🥂 Éste ponche de huevo, lo hace mi tía Vica desde que era chiquita, y era mi fascinación, poco sabía que tenía alcohol y huevo. INGREDIENTES 6 huevos (separar yema y clara) 2 tazas de leche 1 1/2 taza crema para batir 1 cdita clavo en polvo 1 cdita nuez moscada 2 cdas canela 1 cda vainilla 1/2 taza azúcar Su licor favorito yo crema irlandesa al gusto . . . #casanovacooks #chefanacasanova #navicooks #eggnog #ponchedehuevo #ponche #ponchedehuevo ♬ sonido original - Chef Ana Casanova
¿Cómo hacer ponche de huevo cremoso para Navidad?
- Calentar en una olla la leche junto con la rama de canela a fuego medio. No debe hervir.
- Batir las yemas de huevo con la leche condensada hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- Retirar la canela de la leche caliente y agregar poco a poco la mezcla de yemas, moviendo constantemente para evitar que se corte.
- Agregar la crema para batir, la vainilla y la pizca de nuez moscada. Cocina a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta que la mezcla espese ligeramente. En este paso se puede agregar un ingrediente opcional: un chorrito de ron o brandy.
- Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos.
- Servir caliente con o sin nuez moscada. ¡Y listo! A disfrutar del delicioso y cremoso ponche de huevo casero para Navidad o Año Nuevo.
@recetasdelamamicarito Ponche de huevo 🥚el postre más casero con huevo. ¿Te trae recuerdos? #viral #receta #cocina #huevo #aguardiente #postre #lamamicarito ♬ sonido original - Recetas De La Mami Carito