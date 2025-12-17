inklusion logo Sitio accesible
Cómo preparar un suave y cremoso ponche de huevo navideño con solo 7 ingredientes

El ponche de huevo navideño es un clásico de las fiestas decembrinas. Esta es la manera fácil de prepararlo desde la comodidad del hogar.

Comida

Escrito por:  María Agustina Leiva | Marktube

El ponche de huevo es una bebida clásica de las fiestas decembrinas que destaca por su textura cremosa y su sabor ligeramente especiado. Esta delicia es capaz de reconfortar a cualquier persona en las noches frías y se puede acompañar con galletas navideñas, entre otras opciones.

Si bien su origen se remonta a Europa y Norteamérica, en México se ha adaptado como una opción ideal para compartir en reuniones familiares, cenas navideñas y celebraciones de fin de año. Prepararlo en casa permite controlar la dulzura y la intensidad de las especias.

Receta de ponche de huevo navideño

Esta bebida navideña suele disfrutarse junto a panes dulces como conchas, roles de canela o pan de muerto (si aún hay disponible en temporada). También se puede acompañar con galletas navideñas, buñuelos, hojaldras o incluso una rebanada de rosca de Reyes.

Servido caliente o tibio, el ponche de huevo se convierte en el complemento ideal para largas sobremesas y charlas familiares. Estos son los ingredientes necesarios para hacer la bebida.

  • 1 litro de leche
  • 4 yemas de huevo
  • ½ taza de crema para batir
  • 1 lata de leche condensada
  • 1 rama de canela
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de nuez moscada
@casanovacooks Huevos a huevo ft. Navicooks 🎄✨ EGGNOG 🥂 Éste ponche de huevo, lo hace mi tía Vica desde que era chiquita, y era mi fascinación, poco sabía que tenía alcohol y huevo. INGREDIENTES 6 huevos (separar yema y clara) 2 tazas de leche 1 1/2 taza crema para batir 1 cdita clavo en polvo 1 cdita nuez moscada 2 cdas canela 1 cda vainilla 1/2 taza azúcar Su licor favorito yo crema irlandesa al gusto . . . #casanovacooks #chefanacasanova #navicooks #eggnog #ponchedehuevo #ponche #ponchedehuevo ♬ sonido original - Chef Ana Casanova

¿Cómo hacer ponche de huevo cremoso para Navidad?

  1. Calentar en una olla la leche junto con la rama de canela a fuego medio. No debe hervir.
  2. Batir las yemas de huevo con la leche condensada hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
  3. Retirar la canela de la leche caliente y agregar poco a poco la mezcla de yemas, moviendo constantemente para evitar que se corte.
  4. Agregar la crema para batir, la vainilla y la pizca de nuez moscada. Cocina a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta que la mezcla espese ligeramente. En este paso se puede agregar un ingrediente opcional: un chorrito de ron o brandy.
  5. Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos.
  6. Servir caliente con o sin nuez moscada. ¡Y listo! A disfrutar del delicioso y cremoso ponche de huevo casero para Navidad o Año Nuevo.
@recetasdelamamicarito Ponche de huevo 🥚el postre más casero con huevo. ¿Te trae recuerdos? #viral #receta #cocina #huevo #aguardiente #postre #lamamicarito ♬ sonido original - Recetas De La Mami Carito

